Lionel Scaloni confirmó a Messi como titular frente a Guatemala y dejó casi sellada la lista para la Copa América

Escuchar

A pocas horas del partido contra Guatemala, último ensayo de cara a la Copa América de Estados Unidos que empezará el jueves próximo, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó a Lionel Messi entre los titulares para el cotejo de este viernes, que se jugará en el FedEx Field de Maryland.

“Leo va a jugar de inicio. Ya hablamos con él, y en base a cómo esté, veremos la cantidad de minutos. Si puede jugar todo el partido, mejor”, dejó en claro el DT de Argentina en la conferencia de prensa que dio en Washington. Messi ingresó en el segundo tiempo en el triunfo por 1-0 del domingo pasado frente a Ecuador, en el amistoso que se disputó en Chicago. “¿Qué esperamos de él? Lo de siempre, que juegue al fútbol, que se asocie con sus compañeros, y que esté a gusto dentro de la cancha, que esté cómodo con el equipo”, añadió Scaloni sobre la participación del capitán.

#SelecciónMayor Conferencia de Lionel Scaloni en la previa ante Guatemala 🎙️: "Este partido va a ser la última prueba para terminar de definir la lista. Lo importante es que los chicos estén bien, mañana lo veremos. Una cosa son los entrenamientos y otra cosa, los partidos". pic.twitter.com/mYSoz5dxiF — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 14, 2024

Scaloni, que el sábado debe anunciar el plantel definitivo para la Copa América, también se refirió a la situación de Guido Rodríguez y de Germán Pezzella, ya que ambos arrastraban problemas físicos por lo que estaban en duda. “Respondieron bien. Es evidente que son chicos que a nosotros nos han dado mucho. Lo importante es que estén bien. Mañana (viernes) lo veremos. Intentaremos darles minutos y veremos cómo responden, porque una cosa son los entrenamientos y otra cosa es el partido en sí. Y veremos los minutos que estén en la cancha los chicos que queremos ver, no solo ellos, ver cómo responden. En principio, si están bien, estarían, sí”, explicó.

Las palabras del DT reducen al mínimo las incógnitas para la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa América, ya que Rodríguez y Pezzella estaban entre los seis en duda, pero luego de ser prácticamente confirmados por el conductor, sólo quedaría un puesto a resolver, y sólo ingresará uno de estos cuatro jugadores: Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Ángel Correa y Valentín Carboni, y muy posiblemente sea uno de los dos últimos mencionados.

Lionel Scaloni, en medio de uno de los ensayos del seleccionado argentino en los Estados Unidos Rebecca Blackwell - AP

“Este partido va a ser la última prueba para terminar de definir la lista. Lo tenemos bastante claro, viendo cómo fueron los entrenamientos de esta semana. Han respondido bastante bien. Nos tomamos este partido porque lógicamente puede pasar cualquier cosa, y si están los chicos disponibles, tomaremos la decisión después”, agregó Scaloni. El entrenador aún no lo anunció al grupo: “Buscaremos el momento. No lo sé cuándo lo voy a decir. Es importante saber cómo terminan los jugadores, si un jugador termina con una molestia y a lo mejor el médico te dice ‘mirá, a ver cómo se levanta mañana’. O a lo mejor no. Quizás después del partido está todo tranquilo. Cuando tengamos la decisión tomada, y si todo está bien, lo comunicaré de frente como siempre lo hemos hecho, y con un profundo dolor siempre, porque el que esté y el que queda afuera seguramente merezca estar, pero solo van 26″.

Eso sí: Scaloni no ocultó su fastidio cuando se lo consultó por Ángel Di María, que se despedirá de la selección argentina en la Copa América. “No vamos a hablar de lo que va a pasar, él tiene que disfrutar de estar acá. Estamos pensando en cuando no esté y él está jugando, hay partidos por delante, lo importante es que Ángel está feliz acá”, dijo de manera tajante cuando se lo consultó por el extremo de Benfica.

Lionel Scaloni da instrucciones durante el partido que la Argentina le ganó a Ecuador en Chicago KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Otras frases de Scaloni:

“Canadá es un buen equipo, un rival de los buenos, es importante, que no sólo ha jugado un Mundial, sino que también tiene jugadores de gran nivel. Empezaremos a pensar en ellos a partir del sábado”.

“En principio, nos han dicho los rivales que nos tocaban. La mayoría de las veces no los elegimos. Y siempre digo que el rival que venga (Guatemala, en este caso) siempre nos va a poner las cosas difíciles y nosotros tenemos que afrontar el partido con máxima seriedad. No tenemos problema en jugar con quien sea. Nunca hemos elegido los rivales, esa es la realidad ”.

”. “Garnacho está bien, se entrena con nosotros. Es un chico que no solo quema etapas, sino que tendrá que entrar cuando creamos que el partido pueda ser. Contra Ecuador no se dio así, y si mañana está la posibilidad, le daremos minutos. Es un chico en el que tenemos muchas expectativas, es la verdad. Pero hay que llevarlo de la manera que creemos con todo el cuerpo técnico. Hablándole e insistiéndole qué tiene que hacer mucho más seguido. Tiene uno contra uno, es rápido y lo tiene que hacer mucho más seguido”.

LA NACION