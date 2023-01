Lionel Scaloni, y una relajada e íntima charla con otro campeón del mundo, Jorge Valdano: del abrazo con Leandro Paredes a la broma que le hace Messi

escuchar

Pasó poco más de un mes del título de la Selección Argentina en Qatar 2022. De todos modos, todavía se siente la alegría y sobre todo, los recuerdos. Uno de los máximos protagonistas de la tercera conquista del combinado albiceleste fue Lionel Scaloni que, mientras aguarda por su continuidad al mando del seleccionado, fue entrevistado por Jorge Valdano para el programa “Universo Valdano”, de Movistar+, Allí, el entrenador habló de todo: su emoción y su abrazo con Leandro Paredes, cómo fue la primera llamada con Lionel Messi, su continuidad y la broma que le sigue haciendo al día de hoy el capitán de la selección. Por qué elige vivir en Europa y mucho más.

La charla entre los dos campeones del mundo con argentina comenzó con la consulta del exdelantero en México 86 sobre la sensación de haber levantado el trofeo en Qatar 2022. “No sé si alguna vez ha pasado esto. Es difícil de explicar lo que ha sucedido con la Selección Argentina. Vos [a Valdano] fuiste jugador y ganaste el Mundial en el 86. Esa comunión que se logró entre los jugadores, la gente, la directiva, el cuerpo técnico… Se ha logrado algo que es difícil de explicar. Lo sentíamos estando en el Mundial y al final salió bien”.

Sobre la final, se refirió a un “momento clave” después del penal decisivo ante Francia. Fue el abrazo con Leandro Paredes: “En ese momento, decís: ‘Uf... Se acabó, qué alivió, lo conseguimos, pero qué alivio’. Lo veo venir a él [por Paredes] llorando de frente. Había sufrido Leandro, había entrado al equipo, salido del equipo... Tiene algo de simbólico eso. Que un jugador que empieza la final de suplente venga y te diga gracias. Él llegaba justo, había tenido una lesión, verlo a él emocionado, a mí me hizo emocionar también. Fue un abrazo muy lindo”, expresó.

El llanto de Lionel Scaloni

Además, sobre ese abrazo que recorrió el mundo por su sentida emoción, agregó: “Me largué a llorar porque me di cuenta de lo que hicimos. Tenía la cabeza en el Maracaná en 2021, cuando ganamos la Copa América. Me senté en el banco, 20 o 30 segundos, y fueron los mejores desde que estoy en la Selección, junto a los del Maracaná. Es como decir: ‘Alivio’. Fue decir: ‘Se acabó, qué alivio’. Es una sensación difícil de explicar”.

Lionel Messi es, sin dudas, el símbolo de la selección y para Scaloni significaba muchísimo tenerlo dentro de su proceso. En una parte de la charla con Valdano contó cómo fue esa primera llamada con el capitán: “En Alcudia le hicimos una videollamada, sabiendo que él no iba a venir a los primeros amistosos. Le dijimos ‘Leo, sos el capitán, en estos partidos no vas a estar y nos gustaría que estés en el futuro. Te cuento lo que vamos a hacer, vamos a estar en la Selección y vamos a hacer esto, es el momento del cambio’”. Leo nos dijo que buenísimo, que se alegraba mucho, no sabía qué iba a hacer. En lo primero que pensamos fue en involucrarlo”, contó el DT.

Sobre Messi y su futuro en el equipo, con la posibilidad de que esté en los próximos partidos y, por qué no, en el Mundial de 2026, dijo: “Creo que hay que guardarle la camiseta y más sabiendo lo feliz que es dentro de la cancha. Tenerlo adentro de un grupo y que tenga la ‘10′ generará algo. Yo se la dejaría ahí y después ya veremos”. Además, contó una intimidad sobre su relación con el jugador de PSG: “Todavía hoy me dice que yo no lo trataba bien cuando fuimos compañeros, claro que me lo dice en broma. Él Siempre fue muy educado, muy callado”.

Lionel Scaloni contó cómo fue su primera llamada a Lionel Messi y además, una broma que le continúa haciendo el capitán Natacha Pisarenko - AP

Scaloni se sumó a Bilardo y Menotti como los entrenadores campeones del mundo y explicó por qué no se siente parte de “esa mesa”: “No me siento cómodo en esa mesa. Tendría que ser así por respeto a la trayectoria. Me llena de orgullo porque todos crecimos con ellos. Mi manera de ser siempre fue esta, de mucho sentido común y explicar siempre las cosas. Sé que la persona hoy no lo entiende pero puede que al otro día sí. Nosotros tomamos decisiones constantemente priorizando al equipo. Nos podemos equivocar, claro, pero lo hacemos. Queremos que la gente piense que queremos hacer las cosas bien. Nunca pienso en que quiero estar sentado o estar a la par que ellos”.

La vida del director técnico de la Argentina se desarrolla en Palma de Mallorca, España, donde vive hace muchos años y sobre eso expresó: “Ser seleccionador de Argentina y vivir en Mallorca, la verdad que en ese sentido es una suerte porque acá se está tranquilo, se vive bien. Cuando era jugador allá en el 2008-2009 vi que era tranquilo. Cuando me retiré me vine”. Pero sobre vivir en Europa, contó una conversación que Scaloni tuvo con la mujer de Alejandro Sabella: “Ella nos aconsejó vivir a fuera. Eso se la guardo Alejandro por el “qué dirán” y fue una de las cosas que la esposa nos dijo a nosotros. Sería bueno que el cuerpo técnico estuviera fuera del país por la experiencia que había vivido. Estamos más cerca del jugador y esa fue una de las claves del proceso. Creo que tiene todo positivo”.

Lionel Scaloni junto a todo su cuerpo técnico https://twitter.com/OfficialJohor

Los últimos años, Europa puso sus ojos en la Argentina para buscar futbolistas jóvenes de gran proyección, pero aquellos que juegan en el fútbol local no fueron muchos los que tuvieron participación en los seleccionados. Sobre esto, el DT, expresó: “Ojalá me equivoque, pero ojalá que podamos sacar a jugadores del futbol argentino para la Selección. Los jugadores se van cada vez mas joven y la capacidad económica de los clubes europeos hacen que estén todos acá”, expresó.

También se refirió al importante rol que tiene su cuerpo técnico: “En Argentina están Pablo Aimar y Ratón Ayala. Pablo trabajando en las juveniles. A Walter Samuel lo conozco de toda la vida. Son buena gente. Aunque hablemos de futbol, al final eso influye si sos buena gente, si todo lo que haces lo haces con el corazón… eso al jugador llega. Al futbolista podes mentirle una vez, pero ya a la segunda no te cree. En cambio si le decís la verdad, puede que le duela al primer partido, al primer entrenamiento y ves que actuamos de la manera que actuamos el jugador lo entiende”, agregó Scaloni.

En la charla con Valdano, el DT del seleccionado argentino también habló de su conexión con los futbolistas del plantel que armó en su proceso: “Todos vienen con buena gana. Todos nos apoyan. A lo mejor en un equipo puede ser diferente. Al final es el sueño de pibe. No todos los jugadores son iguales, a no todos les afecta de la misma manera. Nuestra idea fue siempre el poder brindarle que jueguen en la Selección a todos los que creamos que tienen el nivel y darle esa posibilidad y ahí empezar a elegir. En cuatro años los jugadores fueron los mismos, entre comillas, pero la base era la misma”.

