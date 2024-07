El día que Scaloni lloró en los hombros de un exjugador de Boca y amigo de la infancia

Escuchar

Tras consagrarse el triunfo de la selección en la Copa América, el director técnico del equipo Lionel Scaloni volvió a su pueblo natal de Pujato, en Santa Fe. El regreso a su localidad de origen es algo que ya había hecho en 2022, cuando la Argentina obtuvo la victoria máxima en la Copa del Mundo en Qatar. Al recordar ese momento, el exjugador de Newell’s y de Boca Junior, Daniel Fagiani, vecino y amigo del entrenador reveló una emocionante anécdota. “Lloró como un bebé en mis brazos”, contó.

En una entrevista para Epa News, Fagiani describió el momento en el que se reencontró con su amigo de la infancia Scaloni tras alcanzar el máximo logro futbolístico con la selección. “Me para un auto atrás. Es Leo, se baja. Yo me bajo y le digo: ‘¿Qué hacés?, ¿Cómo andás?’”, comenzó, y luego añadió que el DT también le respondió de la misma manera.

Fagiani le preguntó por su padre. “Vine rápido, tengo que ir a Buenos Aires”, dijo el DT argentino. Tras ello, Scaloni le consultó por sus hijos, que estaban en su auto. En ese contexto, se ofreció sacarse una foto con ellos, en medio de la revolución que se generó alrededor de él por haber llevado a la Argentina a obtener entonces tres títulos en menos de dos años.

Daniel Fagiani cuando jugaba en Boca.

“No, Leo. Los chicos míos no te conocen. Viste que yo tengo dos chicos especiales. No te conocen, porque no saben, no entienden”, dijo Fagiani, a lo que Scaloni le respondió sorprendido: “No me digas, no sabía. No puede ser, con lo de mi viejo, con lo que te pasa a vos”.

“Y se larga a llorar”, reveló el exfutbolista sobre la reacción de Scaloni. “Se largó a llorar como una criatura. Yo lo abrazo y le digo ‘tranquilo, Leo, no pasa nada’”, agregó.

Daniel Fagiani es de Pujato, como Lionel Scaloni. Le contó a Julián Bricco esta historia del día en que el DT campeón del mundo, después del título en Qatar 2022, lloró como un nene en sus hombros. Y juro que es emocionante. pic.twitter.com/Z6HlJyvHkD — Facundo De Palma (@FacundoDePalma) July 25, 2024

“Y lo tenía acá, en Pujato, y miro para allá y no había nadie. Miro para el otro lado, y nadie. Tengo el técnico campeón del mundo llorando como un bebé en mis brazos”, recordó.

Y sumó: “Cuando yo iba a la casa de él, que no había nadie, que estábamos solos, que empezamos solos, los dos, siendo los locos del pueblo, yendo a entrenar a Newell’s a 40 kilómetros. Por ahí lo digo y me emociono. Volvérmelo a encontrar tantos años después y tan cambiado en esa situación, y en Pujato, sin nadie”.

Otro de los momentos en los que se lo vio a Scaloni romper en llanto fue tras ganar el Mundial de Qatar, segundos después de que Gonzalo Montiel convirtiera el último penal contra Francia, en una final agónica. Allí, el DT no pudo contener la emoción, se llevó las manos a la cara y lagrimeó hasta que Leandro Paredes lo rescató con un abrazo.

