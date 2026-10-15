Lisandro Martínez pidió disculpas tras sus fuertes críticas a Manchester United y contó que se reunió con los dirigentes

Lisandro Martínez volvió a pronunciarse sobre la polémica que desató en Manchester United, pero esta vez con un tono conciliador. Después de sus fuertes críticas a la dirigencia tras la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid, por la Champions League, el defensor argentino publicó este jueves un segundo comunicado en sus redes sociales en el que pidió disculpas por sus declaraciones y reveló que mantuvo una reunión con las autoridades del club y el entrenador Michael Carrick para aclarar lo sucedido.

“Hoy me reuní con la dirigencia del club y con el entrenador. Fue una conversación muy positiva, en la que pudimos intercambiar opiniones y hablar abiertamente sobre lo que ocurrió después del partido del martes”, comenzó el mensaje que defensor de la selección argentina compartió en una historia de Instagram, escrito en inglés.

A continuación, Martínez reconoció que la frustración por el resultado influyó en sus palabras: “Todos saben que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con mucha intensidad. La frustración por la derrota me llevó a expresar lo que sentía en un momento y un lugar que quizás no eran los adecuados, y por eso quiero pedir disculpas”.

La historia de Lisandro Martínez pidiendo disculpas por sus declaraciones Captura

El futbolista de 28 años también hizo hincapié en la importancia de mantener la unidad dentro de la institución. “Nuestro club está en su mejor versión cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a eso”, sostuvo.

“Sé que todas y cada una de las personas de Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición compartida: conseguir los éxitos que este club y sus hinchas merecen”, agregó. Y cerró con un mensaje que buscó dar por terminado el conflicto: “Con esta situación ya superada, estamos completamente enfocados en ganar juntos”.

El miércoles ya había publicado un extenso descargo, también en Instagram, en el que explicó que sus críticas surgieron de la bronca y la frustración por la derrota. En aquella oportunidad, defendió su exigencia de competir por los títulos más importantes y reconoció la responsabilidad de los futbolistas: “Sé que, ante todo y en primer lugar, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos responder, y asumo la mayor parte de esa responsabilidad”. Sin embargo, en ese primer mensaje no había pedido disculpas de manera explícita, algo que sí hizo ahora, después de reunirse con las autoridades del club.

Lisandro Martínez había sido contundente postderrota en Champions, apuntando contra la dirigencia y la falta de fichajes Captura

El mensaje llegó después de días de tensión en Manchester. El martes, tras la caída ante Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, Martínez había cuestionado públicamente la conformación del plantel y reclamado mayores inversiones para competir al máximo nivel. “Hicimos una temporada fantástica el año pasado. Y ahora esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir”, expresó entonces.

Sus declaraciones también apuntaron al director de fútbol, Jason Wilcox. “Esperaba más de nuestro director deportivo”, afirmó el argentino, que además defendió a Carrick y cuestionó que las responsabilidades por los malos resultados recaigan siempre sobre el entrenador y los jugadores. “Se cambia al entrenador. ¿Y qué pasa con las otras áreas? No puedo decir más”, fue una de sus frases más resonantes.

La reacción no tardó en llegar. Wayne Rooney, histórico goleador de Manchester United, consideró que Martínez había ido demasiado lejos y que sus críticas deberían haber quedado dentro del vestuario. “Probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir”, sostuvo el exdelantero, que también cuestionó sus actuaciones recientes. Otros históricos como Paul Scholes y Rio Ferdinand se sumaron a los reproches hacia el defensor.

Alejandro Grimaldo desafía a Lisandro Martinez durante el duelo de Champions JAVIER SORIANO - AFP

La controversia también coincidió con las versiones sobre su futuro en Inglaterra. Según publicó The Athletic, Martínez no tendría intención de extender su contrato, que vence a mediados de 2027, mientras que la dirigencia analiza si activa la opción para prolongarlo por una temporada más. Justamente aparece mencionado Atlético de Madrid como un posible destino, aunque no hay una transferencia confirmada.

En ese contexto, además, Manchester United habría aplicado una multa por sus críticas públicas a la dirigencia, según informó la BBC, aunque no trascendieron detalles sobre la sanción. El entrenador hablará mañana viernes en conferencia de prensa previo al duelo con Leeds United el domingo a las 10, de visitante.