Los Angeles Football Club vs. Austin FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Los Angeles Football Club y Austin FC correspondiente a la jornada 30 de la MLS se disputará este miércoles 14 de octubre a las 23.30 h en el BMO Stadium, ubicado en Los Angeles, California.

El momento de los equipos

Los Angeles Football Club llega al encuentro tras igualar 1-1 frente a Vancouver Whitecaps FC en su última presentación. Por su parte, Austin FC atraviesa un presente complejo, luego de caer derrotado por 4-1 ante Nashville SC en su compromiso previo.

Números que anticipan el duelo

El presente de ambos conjuntos refleja disparidades en sus rendimientos inmediatos. Mientras que el equipo local busca recuperar la solidez en casa tras su reciente empate, el conjunto visitante llega con la urgencia de reponerse de una derrota abultada que ha condicionado su ánimo colectivo en el tramo final de la temporada.

Lo que está en juego

Para Los Angeles Football Club, el duelo en el BMO Stadium representa una oportunidad clave para consolidar su posición en la tabla. En contraparte, Austin FC necesita sumar unidades de manera imperativa para mejorar su situación actual en el certamen tras los resultados negativos acumulados.