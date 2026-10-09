Los Angeles Football Club vs. Vancouver Whitecaps FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Los Angeles Football Club y Vancouver Whitecaps FC, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, se llevará a cabo este sábado 10 de octubre a las 23.30 h. El duelo tendrá lugar en el BMO Stadium, ubicado en Los Angeles, California.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras sus últimas presentaciones. Los Angeles Football Club arriba al duelo tras perder 1-0 frente a FC Dallas en su compromiso anterior. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC viene de caer derrotado 3-1 ante Chicago Fire FC.

Números que anticipan el duelo

El partido en el BMO Stadium pone frente a frente a dos equipos que buscan recuperar la senda del triunfo en la recta final de la fase regular. Los locales intentarán aprovechar su localía para dejar atrás la reciente caída, mientras que la visita buscará ajustar piezas en defensa luego de recibir tres goles en su última jornada.

Lo que está en juego

El resultado es de vital importancia para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones, donde cada unidad suma en la búsqueda de consolidar sus puestos de cara a la clasificación final y la etapa definitoria del torneo.