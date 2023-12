escuchar

“Jugó una final de Copa Libertadores a los 18 años, así que imaginate todo lo que puede dar”. La cita de Marcelo Gallardo ya lleva unos cinco años. Mantiene su vigencia. Julián Alvarez actuó durante buena parte del suplementario de la final de todos los tiempos, el triunfo de River sobre Boca por 3 a 1 en el estadio Bernabéu. El delantero de Calchín no paró un minuto.

Ganó lo más importante a lo que puede ganar un futbolista argentino: la Copa Libertadores, la liga local, la Champions League, la Copa América, el Mundial de mayores con la selección... Este viernes mismo, levanta en Yeda (Arabia Saudita) el trofeo del Mundial de Clubes, con dos goles y una asistencia, tras la victoria por 4 a 0 de Manchester City sobre Fluminense. Y sólo tiene 23 años cumplidos.

¿Goles con el pecho en la final del #ClubWC?

Acumula 14 títulos para la FIFA. Leo Messi no suma en su cuenta el torneo local. Tampoco, la Copa Libertadores, el trofeo que más se admira en esta parte del mundo. Claro, nunca jugó en Argentina, puede agregarse. El guiño es ese: Julián tiene incluso los títulos que el mejor futbolista de la historia no consiguió porque no los disputó.

Aké remata desde afuera del área, la pelota da en el palo y Julián Álvarez, en posición de 9, define de pecho. Los ingleses ganan por 1-0 casi desde el vestuario. El cordobés emula a Lionel Messi, quien con la camiseta de Barcelona también le había anotado de pecho a Estudiantes de La Plata en 2009. De acuerdo con los registros de la FIFA, el tanto de Julián ¡a los 40 segundos! de partido es el gol más rápido en la historia del Mundial de Clubes.

Los ingleses consiguen el tan buscado 3-0: Samuel Xavier pierde la pelota, que le cae a Mateo Kovacic. Luego, Julián Álvarez intenta un remate al arco, rasante. La pelota sale desviada, pero le sale un pase (una asistencia) a Phil Foden. El inglés convierte el tercer gol de Manchester City y sella, prácticamente, la final del Mundial de Clubes.

Los goles de Julián Álvarez y lo mejor de la final

Los datos son extraordinarios. Campeón del mundo y campeón de la Copa América, con el seleccionado. La nómina sigue: lo consiguió todo. Champions League, Premier League, Supercopa de Europa, FA Cup, Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Copa Argentina, campeonato local, Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y la Finalissima. También tiene la medalla por el Preolímpico de 2020, claro. ¿La curiosidad? Son todos distintos.

Convirtió goles en todas las competencias que consiguió, con una excepción: la Supercopa Europea, donde, no obstante, anotó en la definición por penales. Y se une a los brasileños Cafú y Dida como los campeones del mundo con su seleccionado que obtuvieron, además, el Mundial de Clubes. Julián es el primer argentino y el tercer jugador que gana esos dos trofeos, la Libertadores, la Copa América y la Champions League.

Recibe todos los saludos Julián Álvarez, tras marcar el 4-0 de Manchester City ante Fluminense en la final del Mundial de clubes. Manu Fernandez - AP

Al levantar este nuevo trofeo en Arabia Saudita, la Araña se convirtió en el noveno futbolista argentino que fue campeón en el Mundial de clubes. Antes, Carlos Tevez (2008), con Manchester United; Lionel Messi (2009, 2011 y 2015), Gabriel Milito (2009) y Javier Mascherano (2011 y 2015), con Barcelona; Javier Zanetti (2010), Esteban Cambiasso (2010) y Diego Milito (2010), con Inter, y Juan Manuel Martínez (2012), con Corinthians.

