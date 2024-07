Los técnicos tras la Copa América: Scaloni y los 15 años en Argentina; Alfaro, de Costa Rica a Paraguay, Bielsa no responde y Gareca bajó la nota

Escuchar

Pasó la Copa América y, como toda competencia trascendente, dejó secuelas en los bancos. A la par de los resultados y los rendimientos, los directores técnicos quedaron en evaluación , bajo la lupa. Algunos salieron reforzados -Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo, más que todos los demás-, otros dejaron sabor a poco y están los casos extremos, los que pagaron con su puesto no haber cumplido mínimamente con las expectativas.

A menos de dos meses de la reanudación de las eliminatorias para el Mundial (la Argentina recibirá a Chile), un movimiento significativo está a punto de concretarse. Despedido Daniel Garnero de Paraguay tras perder los tres partidos en la Copa América, todo apunta a que su sucesor será Gustavo Alfaro, que se alejará de Costa Rica tras ejecutar una cláusula de rescisión.

En un principio, la Asociación Paraguaya de Fútbol le había apuntado a Ramón Díaz, que ya dirigió al seleccionado guaraní en 2015, pero el Pelado estaba acordando su incorporación a Corinthians. La búsqueda se orientó hacia Alfaro, que se interesó enseguida y hará valer la cláusula de rescisión económica para liberar su salida. Según pudo averiguar este diario de fuentes cercanas al seleccionado de Costa Rica, el monto sería de alrededor de 600.000 dólares.

Alfaro pagará la cláusula de rescisión para dejar Costa Rica y asumir en Paraguay CHRIS CODUTO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las negociaciones están avanzadas. Alfaro asumió en el seleccionado tico en noviembre, como parte del proyecto que encabeza Claudio Vivas, director general en mayores y juveniles. Con un plantel que tuvo una renovación generacional, Costa Rica fue eliminada en la etapa de grupos, con un balance positivo tras empatarle a Brasil, vencer a su próximo destino, Paraguay, y perder con Colombia.

“El futuro de Costa Rica está en las mejores manos, en las manos de estos chicos”, expresó Alfaro tras la participación en la Copa América, cuando nadie imaginaba que iba a dejar el cargo; había firmado contrato hasta junio de 2026 , con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial. Apenas surgió la novedad, en el ambiente futbolístico de Costa Rica se generó una decepción con Alfaro, ya que desde la Federación le venían dando cumplimiento a sus requerimientos en cuanto a infraestructuras, divisiones juveniles, calendario de amistosos y un contrato sustancioso en lo económico.

“Hasta el momento no ha habido nada oficial, estamos a la espera de que él (Alfaro) tome una decisión. Obviamente, él puede aplicar esa cláusula, veremos si eso sucede”, expresó Juan Carlos Rojas, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense.

No es la primera vez que Alfaro rompe un contrato vigente para firmar en otro lado. Ya lo hizo cuando dejó Huracán para aceptar la propuesta de Boca. Paraguay está séptimo en las eliminatorias, en puesto de Repechaje, a dos puntos de Brasil, el último equipo que está consiguiendo el pasaje al Mundial.

Alfaro será el quinto entrenador argentino de Paraguay en la última década. Lo precedieron Ramón Díaz, Eduardo Berizzo, Guillermo Barros Schelotto y Garnero. En las anteriores eliminatorias, el rafaelino llevó a Ecuador al Mundial 2022.

El argentino Martín Anselmi es candidato a asumir en Ecuador RODRIGO BUENDIA - AFP

De los diez seleccionados de la Conmebol, el otro que tendrá cambio de director técnico de cara a las eliminatorias es Ecuador. Luego de la eliminación ante la Argentina por los cuartos de final, la Federación comunicó la rescisión del vínculo con el DT español Félix Sánchez Bas, que en el último Mundial dirigió a Qatar. Hubo un ofrecimiento rechazado por Luis Zubeldía, actualmente en San Pablo y campeón de la Copa Sudamericana con Liga Universitaria de Quito. Ahora el candidato es el argentino Martín Anselmi, al frente de Cruz Azul y con pasado en Independiente del Valle. La pretensión es anunciar al nuevo entrenador la semana próxima.

📍Comunicado oficial



La FEF informa que el dia de hoy se ha acordado la terminación del vínculo contractual con el Director Técnico Félix Sánchez Bas.



Agradecemos a Félix y su cuerpo técnico por su trabajo y profesionalismo, y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.… — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) July 5, 2024

Despejadas las dudas que sembró sobre su continuidad en noviembre, tras vencer a Brasil en el Maracaná por las eliminatorias, Lionel Scaloni volvió sobre el tema en la conferencia de prensa posterior a la obtención del título: “¿Qué quieren, que tire otra bomba? Casi me defenestran esa vez, pero era lo que sentía. Yo la pasé mal el año pasado, no estaba en condiciones. Fueron meses difíciles. Aproveché que se venía un tiempo sin actividad para pensarlo bien. El fútbol es demasiado cambiante. Hoy estamos todos contentos, pero veremos cuando se tuerza. Mi esposa me dice ‘esto es una locura, te demanda mucha energía’ “.

Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa posterior a la obtención de la Copa América Captura de video

En un tono más distendido, a Scaloni le plantearon que si sus dudas pasaban por el compromiso del plantel, lo hecho en la Copa América es suficiente para que se quede 15 años. “Por lo pronto, tengo dos años más de contrato. Habría que decirle al presidente (Claudio Tapia) lo de los 15 años y yo firmo. El problema es que después los contratos hay que respetarlos. Imagínense si me quieren echar tras el primer año, quedan 14. Nada..., estoy bien. Para estar donde yo estoy ahora hay que estar con todas las pilas, y en aquel momento no estaba bien. Así se lo hice sentir a todos los que estaban cerca de mí, a mi familia en primer lugar, luego los jugadores y dirigentes”.

El paso de Marcelo Bielsa por los Estados Unidos será más recordado por su incendiaria conferencia de prensa contra la Conmebol y las fallas de la organización en la seguridad que por el tercer puesto de Uruguay. Un periodista interpretó que ese estado de irritación podría poner en duda su continuidad, posibilidad que Bielsa descartó de plano. Con gesto de incredulidad, el Loco respondió: “No entiendo una pregunta tan traída de los pelos en este momento. Directamente no la respondo porque ignoro el origen de esa pregunta”.

Bielsa: “Es una pregunta traída de los pelos”

En Chile, Ricardo Gareca no salió indemne de los cuestionamientos, luego de dos empates y una derrota, sin marcar goles. Bajó la buena consideración que había conseguido en los amistosos previos. La nula productividad ofensiva se la adjudican a la confirmación de Eduardo Vargas como N° 9 y a la híbrida posición de Alexis Sánchez, como media-punta, sin ser armador ni delantero. En cualquier caso, el Tigre mantiene el crédito abierto, pero lo deberá convalidar en las eliminatorias.

Ricardo Gareca se saluda con Scaloni en el partido que la Argentina le ganó a Chile en la Copa América. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El uruguayo Jorge Fosatti fue ratificado el jueves pasado al frente de Perú, más allá de haber terminado en el último puesto en la zona de la Argentina, sin marcar goles. Se lo critica por aplicar el sistema 3-5-2 sin contar con los futbolistas adecuados. Su permanencia no está tan relacionada con la satisfacción con su trabajo como con la insolvencia de la Federación Peruana para pagarle la indemnización.

Brasil sigue sumido en un pozo tras el Mundial 2022. No consiguió rescatarlo el interinato de Fernando Diniz ni el confirmado Dorival Jr. La crisis futbolística se refleja en el medio campo y los marcadores laterales, dos demarcaciones en las que Brasil siempre contó con variantes y recursos de calidad. La imagen de Dorival como conductor quedó resentida cuando la ronda de los jugadores previa a los penales ante Uruguay no le hizo un lugar para las instrucciones y la arenga.

Por último, dos seleccionados que pertenecen a la Concacaf, los Estados Unidos y México, ambos rápidamente eliminados. Tras el paso al costado de Gregg Berhalter, los estadounidenses sondearon a Jürgen Klopp, sin respuesta positiva, y ahora le apuntan a Mauricio Pochettino, inactivo desde que fue despedido de Chelsea.

México le está buscando reemplazante a Jaime “Jimmy” Lozano, cuyo cese se anunciaría en los próximos días. El entrenador rechazó quedarse como un integrante del próximo cuerpo técnico, que encabezaría el histórico Javier “Vasco” Aguirre, sin equipo tras finalizar el contrato con Mallorca y con dos pasos por el seleccionado tricolor.