Lucas Ocampos se marcha de Europa pero no para jugar en River: se suma a Rayados de Monterrey y será dirigido por Martín Demichelis

Escuchar

A los 30 años y a doce temporadas de marcharse de River rumbo a Mónaco, Lucas Ocampos dejará de actuar en Europa. Sevilla, su lugar en dos etapas distintas desde 2019, ya no será su camiseta de todos los días. Pero su nuevo club tampoco será el dirigido por Marcelo Gallardo. El futbolista que actúa como delantero y mediocampista ofensivo dejó el conjunto español en el que se convirtió en referente. De hecho, su despedida del equipo blanco y rojo (donde jugó 208 partidos, ganó dos UEFA Europa League y anotó 44 goles), fue entre lágrimas y muchos agradecimientos.

Tras una larga y productiva carrera en Sevilla, Lucas Ocampos jugará en Rayados de Monterrey Quality Sport Images - Getty Images Europe

Durante el reciente mercado de pases en la Argentina hubo versiones que vincularon a Ocampos con River, pero finalmente su nuevo destino será México. Rayados de Monterrey, el conjunto en el que asumió el entrenador Martín Demichelis desde su salida de Núñez, llegó a un acuerdo con Sevilla para concretar una transferencia definitiva, con un contrato para el jugador hasta 2027.

La despedida, entre lágrimas

Te querremos siempre, Lucas 🥹❤️ pic.twitter.com/ZhZ7Mbokp7 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 3, 2024

“Tengo 30 años. Me salió la posibilidad de Rayados. Si me iba libre de este club (Sevilla) no sería como yo quería, quería dejar algo. Me voy con la satisfacción que voy a seguir jugando al máximo nivel. Todas las partes quedamos contentas”, expresó Ocampos en su despedida de España. Según las distintas versiones, la transferencia se realizó en aproximadamente 7.500.000 de euros.

La palabra de Ocampos

¡Ojo al mensaje de @Locampos15 para la Familia Rayada!👀💙



¡Te esperamos en casa, Lucas!🏟️🙌🏼 pic.twitter.com/ehfi2ec7QV — Rayados (@Rayados) September 3, 2024

La venta de Ocampos a Rayados no pasa inadvertida en el mundo River. No sólo porque se trata de un jugador de la casa que finalmente no retorna a Núñez estando en una edad competitiva, sino por cuestiones económicas favorables. River recibirá unos 140 mil euros gracias al mecanismo de solidaridad que existe para los equipos formadores de los jugadores. Según lo que estipula la FIFA, en este caso River recibirá el 1.75% de la venta del jugador, ya que la reglamentación corresponde desde los 13 años hasta los 23.

Los inicios de Ocampos fueron en las inferiores de Quilmes, hasta que River lo sumó en 2010 tras su participación en el Sudamericano Sub 15 de 2009. En aquel entonces, el club de Núñez adquirió los derechos federativos y en 2011, tras su participación en el Sudamericano y el Mundial Sub 20, debutó en el club, el 11 de agosto de esa temporada, con 17 años, en el 1-0 ante Chacarita, por el torneo de la B Nacional.

Ágil, habilidoso y con un muy buen despliegue, se volvió titular en el equipo de Matías Almeyda y se hizo uso de la opción de compra por el 50% de los derechos económicos en 300 mil dólares. Pero rápidamente, en agosto de 2012, fue traspasado a Mónaco, club que adquirió el 50% del pase a River en 16 millones de euros.

Tras su salida de River, Martín Demichelis se convirtió en DT de Rayados de Monterrey y dirigirá a Lucas Ocampos

“Estoy contento de pertenecer al Fútbol Club Monterrey. La verdad que no veo la hora de ponerle la camiseta de Rayados y debutar en ese magnífico estadio. Nos vemos pronto en Monterrey, que ya es mi nueva casa”, expresó Ocampos, también exjugador del seleccionado nacional, en las redes sociales del club. Además del DT Demichelis, el conjunto mexicano cuenta con los argentinos Esteban Andrada (exarquero de Boca), Jorge Rodríguez y Germán Berterame.

LA NACION