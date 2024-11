Lucas Ocampos se descontroló, quiso agarrarse a trompadas y complicó a Demichelis, que se inspira en Mourinho

A dos meses y medio de haber debutado, Martín Demichelis consiguió con Monterrey la clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura de México. Por la última fecha de la etapa regular, los Rayados vencieron 2-1 a León, dirigido por Eduardo Berizzo, y obtuvieron la última de las seis plazas de acceso directo.

Demichelis asumió 20 días después de haber sido despedido de River y tras rechazar una propuesta de Rosario Central para reemplazar a Miguel Ángel Russo. En México no empezó bien, con un empate y una derrota en los dos primeros encuentros. Luego afrontó otra racha de tres cotejos consecutivos sin victorias, que alimentaron los rumores sobre una posible desvinculación, pero los cinco triunfos cosechados equilibraron un balance que este domingo le permitió avanzar a la etapa de definición. Entre los triunfos, el que más lo ayudó a aumentar su crédito fue el 4-2 en la clásico frente a Tigres. El choque con el Chivas de Guadalajara que dirigía Fernando Gago terminó 1-1.

En el 2-1 sobre León marcaron el defensor Edson Gutiérrez y el media-punta español Sergio Canales, de 33 años, surgido en Racing de Santander, con un paso fugaz por Real Madrid y participaciones destacadas en Valencia, Real Sociedad y Betis.

La reacción de Ocampos

De cara a los cuartos de final frente a Pumas, Demichelis tiene un par de preocupaciones. Una es la ausencia de Lucas Ocampos, que reaccionó de manera violenta a un fuerte foul de Edgar Guerra (León) y fue expulsado con roja directa. Aunque no se hizo oficial la sanción, por el informe del árbitro César Ramos trascendió que recibirá dos fechas de suspensión. Podría reaparecer recién en las semifinales, si Monterrey se clasifica.

Ocampos llegó a principios de septiembre, tras el pago a Sevilla de 7,25 millones de euros, lo que lo convirtió en el quinto refuerzo entre los más caros en la historia de Monterrey. A los 30 años, cerró una etapa de 12 años en el fútbol europeo, con pasos por Monaco, Olympique de Marsella, Genoa, Milan, Ajax y Sevilla.

Su rendimiento en Monterrey estaba cumpliendo las expectativas, con un gol y cuatro asistencias en 10 partidos. Hasta este domingo ni siquiera había recibido una tarjeta amarilla, pero la dura entrada de Guerra lo descontroló, se le fue encima al rival, lo cuerpeó, hizo el ademán de tirarle una trompada y llegó a golpearlo con el brazo izquierdo. Cuando intentaron separarlo hizo fuerza para zafarse y volver a encarar a Guerra. El escándalo fue a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Monterrey ya ganaba 2-1.

En la conferencia de prensa, Demichelis comentó que Ocampos admitió su error ante el plantel: “Lucas llegó al vestuario, levantó la mano y reconoció haberse equivocado. Ya pidió disculpas y sabe que en esa reacción no estuvo bien. Es una baja importante, pero no hay excusas, tenemos un gran plantel y confío en cualquiera de los chicos que les toque ocupar la posición de Lucas”.

En su cuenta de Instagram, Ocampos ofreció públicamente su arrepentimiento: “No quiero pasar por alto y me quiero tomar un momento para pedir disculpas por mi reacción. No es la imagen que quiero transmitir ni la que esta institución se merece. Gracias a todos por el apoyo. Vamos todos juntos a la liguilla”. Acompañado por dos de los compañeros más experimentados, el capitán Héctor Moreno y Canales, Ocampos fue tras el partido al vestuario del árbitro Ramos para pedir disculpas, con la intención de que el informe no fuera tan duro. No es un futbolista de conductas violentas reiteradas. Fue su cuarta expulsión en más de 500 partidos en primera división.

Ocampos suma 12 partidos en el seleccionado argentino, con dos goles y una asistencia. Fue convocado por última vez por Lionel Scaloni en noviembre de 2023, cuando fue suplente en el 1-0 sobre Brasil de visitante por las eliminatorias.

La destitución de River, luego de una caída ante Godoy Cruz por la Liga Profesional, le impidió a Demichelis afrontar los play-off de la Copa Libertadores, tras conseguir la clasificación como el mejor primero en la etapa de grupos, lo cual le concedió la ventaja deportiva de definir siempre de local. Con la llegada de Marcelo Gallardo, River eliminó en el Monumental a Talleres y a Colo Colo, pero no pudo con Atlético Mineiro.

Ahora, en Monterrey, Demichelis deberá definir siempre de visitante. El entrenador cordobés se inspiró en José Mourinho para relativizar la dificultad: “Mourinho ganó la Champions League jugando desde octavos de final siempre como local y cerrando de visitante. Así que vamos a seguir trabajando, siendo optimistas, con el equilibrio y la armonía que nos caracteriza. Confiamos mucho en nosotros”.

Demichelis hizo referencia al título europeo que el portugués conquistó en 2010 con Inter, que de visitante eliminó a Chelsea, CSKA Moscú y Barcelona. En la final en el Santiago Bernabéu venció 2-0 (goles de Diego Milito) a Bayern Munich, que tuvo a Demichelis en la zaga central.

