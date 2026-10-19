Luis Enrique, antes del galáctico PSG-Barcelona: fue contundente con la comparación entre Messi y Yamal

La Champions League se viste de gala. Este martes, desde las 15.40 de la Argentina (por ESPN), en el Parque de Los Príncipes de una ciudad (París) conmocionada por los disturbios en las calles, el fútbol intentará poner una tregua. El PSG, vigente doble campeón de la Liga de Campeones, se medirá con el equipo más inspirador del continente europeo en la actualidad, Barcelona, por la tercera jornada de la fase regular del torneo. Lo que es seguro es que ningún partido podrá reunir a dos Balones de Oro (Rodri y Ousmane Dembélé), además de Lamine Yamal, uno de los grandes favoritos a ganar el próximo, que se entregará el 26 de este mes, en Londres.

Lamine Yamal, el crack que disfrutan Barcelona y la selección de España JORGE GUERRERO - AFP

Yamal, precisamente, es el diamante en bruto que acapara la atención en las horas previas. Mientras los jugadores de París Saint-Germain aseguran que no le temerán (“No diría que tenemos miedo. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hace es increíble, es excepcional”, dijo Vitinha), el español Luis Enrique, entrenador del conjunto francés, celebró que el crack del Barça quiera escribir su propia historia sin querer compararse con el astro rosarino, Lionel Messi.

“Yo creo que Lamine, lo que está haciendo muy bien, es que quiere ser Lamine Yamal. Está mejorando sus aspectos de juego”, señaló el DT asturiano, que dirigió a Messi durante su etapa en el banco de Barcelona. Luis Enrique fue tajante al referirse a la posibilidad de comparar a ambos futbolistas: “Comparar a Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, con cualquier otro jugador, no va a ganarle nadie. Lamine quiere ser la mejor versión de Lamine y es mejor no compararse a los demás. Es muy inteligente”.

Luis Enrique, el DT de París Saint-Germain, durante una rueda de prensa previa al choque con Barcelona FRANCK FIFE - AFP

¿Cómo tratará de frenar el PSG a Yamal? “La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón. Ese es nuestro ideal, pero no será así, porque conocemos la dificultad de jugar contra el Barça”, reconoció Luis Enrique. Y añadió, durante una rueda de prensa: “Pero seguimos concentrados y atentos. Tenemos que superar esto en equipo. Tácticamente, el técnico del PSG tendrá que arreglárselas sin el lesionado lateral izquierdo Nuno Mendes, que hubiera marcado a Yamal.

El entrenador español recordó que el peligro azulgrana no se limita a Yamal: “Sabemos que tienen a jugadores de mucha calidad, no está solo Lamine. Raphinha, Pedri, Cubarsí, Joan Garcia... hay muchos”. Por todo ello es que Luis Enrique recordó el valor que tendrá mantener el enfoque: “Nos mantendremos concentrados y atentos. Debemos superarlos en equipo”.

La debilidad de Luis Enrique como DT de Barcelona siempre fue Lionel Messi FC Barcelona

En la antesala del partido más importante de la temporada española para el Barça (el clásico contra Real Madrid, el domingo, por La Liga), le llega una visita muy demandante a París. Será, por lejos, el partido más destacado de la tercera jornada de la Liga de Campeones. Se enfrentarán los dos primeros de la tabla en esta incipiente fase de liga y, para muchos, un adelanto temprano de lo que bien podría ser la final, que se disputará en Madrid, en junio del año próximo.

Llegar a la final de la prestigiosa Champions League confirmaría el resurgimiento definitivo del Barça, que no disputa el partido por el título de la competencia europea desde 2015, cuando Luis Enrique estaba al mando del equipo y Messi hacía estragos en aquella prolífica delantera junto a Neymar y Luis Suárez. ¿Podrá Yamal asumir semejante responsabilidad? El tiempo dirá...