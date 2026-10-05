Luxemburgo vs. Bulgaria por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Luxemburgo y Bulgaria, correspondiente al grupo C4 de la Liga de Naciones 2026, se llevará a cabo este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el Stade de Luxembourg, ubicado en Luxembourg City.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones anteriores. Luxemburgo viene de perder 1-0 ante Estonia, mientras que Bulgaria sufrió una derrota por 3-0 frente a Islandia en su último encuentro.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de los protagonistas ha sido complejo en cuanto a resultados. Ambos equipos buscarán capitalizar este enfrentamiento en la cuarta jornada para sumar puntos fundamentales que les permitan mejorar su posición dentro de la tabla del grupo C4.

Lo que está en juego

Para Luxemburgo y Bulgaria, el resultado de este cruce es vital para sus aspiraciones en el certamen. Sumar de a tres es el objetivo principal para recuperar terreno en la clasificación del grupo y fortalecer la confianza del equipo tras los resultados adversos en la fecha previa.