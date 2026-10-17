Manchester City le ganó a Ipswich Town, lleva siete triunfos y es amplio líder de la Premier League, pero se preocupa por Haaland

Implacable, Manchester City apila victorias y es el amplio líder de la Premier League. Este sábado, por la séptima fecha del torneo inglés, se impuso por 3-2 sobre Ipswich Town y acumuló su séptimo éxito, en un partido en el que el DT Enzo Maresca les dio descanso a varios jugadores que son habituales titulares y pocos minutos a otros.

Ante la necesidad de recuperarse en la Champions League de su única derrota en la temporada, el miércoles pasado como local por 4-2 ante el Paris Saint-Germain, y la cercanía del encuentro del martes próximo frente a AEK, de Grecia, el entrenador apeló a la rotación.

Eso sí, no dejó de aprovechar al noruego Erling Haaland, quien anotó dos de los goles y al que le anularon un tercero, con una exquisita volea, tras un pase de Enzo Fernández, que había recibido en posición adelantada. Lo preocupante para su equipo es que el delantero terminó el juego con un golpe, sufrido en la última jugada, y se fue directo al vestuario, muy molesto, caminando con dificultad.

Por ese gol anulado, a instancias del VAR, y un rápido penal sancionado para el visitante, también luego de que se lo advirtieran al juez principal desde el sistema de video arbitraje, es que hubo algo de suspenso en el tiempo de descuento. La conversión de Zian Flemming sobre la hora redujo la ventaja y obligó a los locales a mantener la intensidad hasta el final.

Antes, Phil Foden había abierto el marcador al anticiparse en el área para conectar un pase del belga Jérémy Doku, tras recibir por izquierda y encontrar un espacio entre dos rivales. Iban 19 minutos de la primera etapa. La ventaja le duró apenas dos minutos, ya que el japonés Daizen Maeda marcó el empate parcial al definir mano a mano con Gianluigi Donnarumma luego de tomar un pase largo.

Todos quieren abrazar a Erling Haaland, la máquina del gol que tiene Manchester City: hizo dos en el 3-2 ante Ipswich Town, por la Premier League dpa - PA Wire DPA

Manchester City volvió a ponerse adelante en el tablero a los 34, con el primero de los goles de Haaland, de cabeza, tras un centro del croata Mateo Kovacic, que construyó una buena acción por la derecha.

El tercero de los Citizen y segundo de la cuenta personal del Androide llegó en el segundo tiempo, a los 24. Recibió de Iliman Ndiaye en la puerta del área, se sacó de encima a Abdoul Ouattara a pura potencia y resolvió con un zurdazo cruzado que no pudo bloquear ni con la pierna estirada el arquero Christian Walton.

Erling Haaland celebró un doblete en la Premier League para Manchester City frente a Ipswich Town en el Etihad Stadium dpa - PA Wire DPA

Para entonces, ya estaba en el campo Enzo Fernández, tras iniciar el juego en el banco de suplentes, como Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Elliot Anderson, Antoine Semenyo -también ingresaron en la segunda etapa- y Rayan Cherki, que no tuvo minutos.

En la rotación, los asistidores Doku y Ndiaye dejaron el campo en la parte final, al igual que los laterales Nico O’Reilly y Matheus Nunes y el mediocampista ofensivo Foden. Había que dosificar las energías, aunque eso implicara terminar con alguna zozobra, con Donnarumma desviando un peligroso córner que se cerraba ya superados los 10 minutos de descuento.

Lo mejor de Manchester City vs. Ipswich Town

Más allá del malestar con el que se retiró Haaland, que seguramente obligará a alguna revisión en detalle para ver qué sucedió en ese último impacto que recibió en el área rival a segundos del final, su doblete le permitió alcanzar los 12 festejos en sus últimos ocho partidos, contando todas las competiciones.

El encuentro involucró a otros dos campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, además de Enzo: en el equipo visitante jugó todo el encuentro Exequiel Palacios y en el local se mantuvo en el banco, sin sumar minutos, el arquero Gerónimo Rulli.