Manchester City perdió el invicto en la Premier League en su visita a Aston Villa

Aston Villa venció este sábado por 2-1 al Manchester City por la fecha 8 de la Premier League y terminó con la racha de siete victorias consecutivas del puntero del torneo inglés, que hasta aquí estaba invicto y había logrado ganar todos sus partidos.

Un doblete del senegalés Nicolas Jackson marcó la diferencia para los dirigidos por Unai Emery, quien hizo ingresar a Emiliano Buendía en el segundo tiempo, tras el segundo gol local, con poca resistencia del arquero italiano Gianluigi Donnarumma. En tanto, el noruego Erling Haaland había anotado el empate parcial para los Ciudadanos, en el que fue titular y jugó todo el encuentro Enzo Fernández.

Las caras lo dicen todo: Manchester City perdió el invicto en la Premier League y Erling Haaland, Marc Guehi (6) y el arquero Gianluigi Donnarumma lo saben; Aston Villa terminó con su racha de siete triunfos en fila dpa - PA Wire DPA

El City, amenazado con duras sanciones en una investigación de fraude financiero, conserva el liderazgo del campeonato con 21 puntos, pero podría ser alcanzado por Arsenal, su escolta a tres unidades, si los Gunners vencen a Everton en el duelo que están jugando en estos momentos.

En cambio, el club de Birmingham logró su primera victoria en casa en el torneo gracias al centrodelantero que lleva siete festejos desde su llegada al equipo y marcó cuatro veces en sus últimos cuatro partidos por la Premier League. Jackson se retiró aplaudido cerca del final del juego.

Erling Haaland volvió a anotar para Manchester City en la Premier League, ante Aston Villa, pero no alcanzó para evitar la derrota ap - AP

Para Haaland, el goleador del certamen con nueve goles, no fue un día de sonrisas. Por la derrota y porque estuvo a punto de conseguir el empate a falta de un minuto, pero su cabezazo fue despejado sobre la línea por el defensor neerlandés Ian Maatsen. En la siguiente acción, Buendía vio una tarjeta amarilla por una falta que derivó en un forcejeo y algunas protestas y empujones de quienes estaban fuera del campo, en el banco de suplentes visitante.

Lo mejor de Aston Villa vs. Manchester City

Con la victoria, Aston Villa trepa provisoriamente al sexto lugar, con 11 puntos, y continúa con su remontada luego de un inicio de temporada titubeante, muy alejado de sus ambiciones y de lo que había sido el cierre de la temporada anterior, con un título en la Europa League, el 20 de mayo, con una goleada por 3-0 a Frigurgo, de Alemania, en Turquía. Fue la noche en la que se fracturó un dedo Emiliano “Dibu” Martínez, hoy en Chelsea y recuperándose de otra fractura más significativa, en la mandíbula, tras un choque con un rival el sábado pasado.

Para ambos equipos, entresemana habrá actividad por la cuarta ronda de la Carabao Cup: Aston Villa visitará al Bournemouth, que en la Premier League sólo alcanzó un éxito en siete jornadas, y Manchester City recibirá al Brighton, en otro duelo entre conjuntos de la primera categoría.