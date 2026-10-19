Manchester City se expone a una sanción histórica en un caso que toca intereses económicos de Emiratos Árabes y Gran Bretaña

De concretarse el anticipo de un medio periodístico, crujirán los cimientos de la Premier League y las repercusiones se harán sentir en el resto del mundo futbolístico. Según adelantó Daily Mail, la Comisión de Investigación independiente de la Premier League encontraría culpable a Manchester City en alrededor de 100 de los 114 cargos por irregularidades financieras en el período entre 2009 y 2018.

Las fuentes citadas por el medio inglés dejaron trascender un fuerte descuento de puntos, que llevaría al equipo de Enzo Fernández a la Championship, segunda división, además de una alta multa económica. Manchester City ya presentó la apelación, en la que señala errores de derecho en la investigación, con lo que pretende evitar cualquier castigo deportivo y reducir la pena a un monto de dinero.

Daily Mail descarta un escenario más gravoso, como podría ser la expulsión de la Premier para caer en la League Two (cuarta categoría). Pero el castigo podría incluir un descuento de puntos lo suficientemente fuerte para que pase dos temporadas en la Championship.

El Etihad Stadium, la casa de Manchester City Jon Super - AP

Manchester City, dirigido por Enzo Maresca después de una década con Pep Guardiola, exhibe un gran arranque de temporada, con la obtención del 100 por ciento de los puntos en siete fechas para ser el puntero de la Premier. En el último mercado de pases contrató a Enzo Fernández por 145 millones de euros, récord para el club. Consultado por esta posible sanción durante una entrevista con LA NACION, el volante respondió: “Son cuestiones que maneja el club y en las que nosotros, como jugadores, no podemos intervenir demasiado. Tratamos de concentrarnos en entrenar, jugar y ganar. Obviamente uno está informado de lo que pasa, pero no tendría sentido desgastarnos con algo que no depende de nosotros”.

La principal acusación apunta al doping financiero que Manchester City aplicó durante nueve años, período en el que obtuvo tres Premier (una con Roberto Mancini, otra con Manuel Pellegrini y la restante con Guardiola), dos FA Cup y cuatro Copa de la Liga (Carabao). Según el dictamen, entre 2009 y 2018, el City firmó contratos de patrocinio simulados para inflar artificialmente sus ingresos.

De acuerdo con un informe del diario El País, de los 1118 millones de euros registrados como auspicios de empresas de Abu Dabi —Emirates Airways, el principal-, compañías directa o indirectamente vinculadas a los propietarios del club, apenas unos 150 millones habían sido efectivamente pagados por los patrocinadores puros, reales. Los 900 millones restantes habían sido inyectados directamente por el Abu Dabi United Group for Development and Investment (ADUG), la empresa de capital riesgo que sirvió de vehículo para comprar el club y cuyo dueño es el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, miembro de la familia real emiratí y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, junto a Pep Guardiola y uno de los trofeos de la Premier League obtenidos Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

Esa inyección de dinero extra le permitió invertir 1190 millones de euros en refuerzos, según Transfermarkt, seguido por Barcelona con 612 millones. Varios clubes ingleses están a la expectativa de la sanción, ya que podrían reclamar compensaciones deportivas -que le adjudiquen títulos que ganó el City- por competencia desleal y económicas.

Hace seis años, el City hizo prosperar una apelación a la condena de dos años de exclusión que le había impuesto la UEFA para las copas europeas, más una multa de 30 millones de euros. El club recurrió a la Corte de Arbitraje del Deporte de Lausana. El TAD (Tribunal Arbitral del Deporte) concluyó que las acusaciones de financiación mediante patrocinios a precios inflados fuera de mercado no estaban suficientemente probadas y dejó la pena en 10 millones de multa.

Guardiola presenció varios de los últimos partidos del City y dio declaraciones de fuerte apoyo a la conducción. Khaldoon al-Mubarak, presidente del City, hace unas semanas escribió una carta dirigida a los aficionados: “Todavía quedan muchos que quieren socavar el gran momento por el que atraviesa nuestro club. No les daremos esa oportunidad”.

Erling Haaland, una de las figuras de Manchester City que podría replantearse su futuro si el club es duramente sancionado Agencia AFP - AFP

El caso tiene ramificaciones políticas. El diario The Telegraph informó de que Al-Mubarak visitó Downing Street -residencia oficial del primer Ministro británico- para reunirse con el secretario de Comercio, Jonathan Reynolds. El mismo medio advirtió de que los Emiratos amenazaron con retirar una inversión de miles de millones de euros en el corredor tecnológico Oxford-Cambridge si la Premier castiga al City. El primer ministro, Andy Burnham, que hasta junio fue alcalde de Manchester, está más al tanto que nadie. ADUG y el Ayuntamiento de Manchester crearon una sociedad inmobiliaria con más de 1000 millones de euros en fondos para desarrollar terrenos y construir viviendas en zonas deprimidas de la ciudad.

El ADUG compró el City por unos 200 millones de euros en 2008. Hoy vale unos 4500. Una bola de nieve que todavía no está claro dónde se detendrá.