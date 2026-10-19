Saltar al contenido principal
LA NACION

Manchester City vs. AEK Athens, por la Champions League 2026: día, hora y cómo seguir online

Juegan este martes desde las las 16.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Manchester City vs. AEK Athens, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa
Manchester City vs. AEK Athens, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa

Manchester City y AEK Athens se enfrentan este martes desde las 16.00h en el estadio Etihad Stadium, por la Champions League 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Manchester City viene de perder ante Paris Saint-Germain por 4-2 mientras que AEK Athens llega de perder ante Shakhtar Donetsk por 3-1.

Todo lo que hay que saber

  • Manchester City vs. AEK Athens
  • Hora: las 16.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 3 de la Champions League 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Manchester City y AEK Athens en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la Champions League en 2026/

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

LA NACION
Champions LeagueManchester CityAEK AtenasFútbol InternacionalFútbol exteriorEl fútbol del martesServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. Demichelis pasó del “venimos a ganar” a Bayern Munich a pedir disculpas por la goleada sufrida por 6-1
    1

    Demichelis pasó del “venimos a ganar” a Bayern Munich a pedir disculpas por la goleada 6-1

  2. Messi estará en Oviedo y ya genera furor: las entradas para verlo en un acto volaron en 13 minutos
    2

    Messi estará en Oviedo y ya genera furor: las entradas para verlo en un acto se agotaron en 13 minutos

  3. El golazo de taco (y en el aire) de un 10 argentino tras un pase de Griezmann que levantó a todo el estadio
    3

    Video: el golazo de taco de Martín Ojeda para Orlando City en la MLS

  4. Por dónde pasan River vs. Belgrano y qué canal lo transmite en vivo
    4

    Por dónde pasan River vs. Belgrano y qué canal lo transmite en vivo