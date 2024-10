Maravilla Martínez y Memphis Depay, goleadores de historias opuestas en Racing y Corinthians

Escuchar

Racing saltará al césped del Arena Corinthians en San Pablo con la misión de empezar a pagar una vieja deuda que arrastra el club: alzar una copa internacional, después de 36 años. Se presentará este jueves a las 21.30 en la ida de su semifinal por la Copa Sudamericana. Semejante cita esconde historias mínimas. Acaso la más atrapante sea la que tienen sobre sus espaldas los delanteros más goleadores de los dos equipos.

De un lado estará Adrián “Maravilla” Martínez, el máximo anotador de la competencia, con nueve tantos en diez partidos. Del otro, Memphis Depay, el futbolista mejor pago de Sudamérica, que jugó dos mundiales con la camiseta de Países Bajos.

A Memphis y a Martínez los hermanan los goles pero los distancian las historias personales. Cuando a sus 23 años Maravilla salió en libertad tras pasar siete meses detenido en la Unidad 21 de Campana, el neerlandés ya había jugado Champions League por PSV Eindhoven y Manchester United. Claro que durante los 180 minutos que durará esta serie el pasado no entrará en juego. Lo hará sólo el presente. Y ambos vienen de convertir en sus últimas presentaciones.

Maravilla Martínez tenía un 2024 esplendoroso, pasó 12 fechas sin convertir en la Liga Profesional y parece haber retomado el camino del gol; a los 32 años vive un gran etapa de su vida, luego de tiempos oscuros. LA NACION/Manuel Cortina

El surgido de Defensores Unidos de Zárate consiguió un doblete contra Defensa y Justicia, después de una sequía de 12 fechas en la Liga Profesional. Para Memphis, en tanto, el antecedente inmediato es el de su primer gol desde que arribó a Corinthians, y llegó en el momento más oportuno: un lindo derechazo de tiro libre para destrabar lo un parejo partido con Paranaense, crucial para eludir el descenso del Brasileirão.

“Tiene esa jerarquía, esa calidad. Nos regaló este gol, que creo se va a ver en todo el mundo por la calidad que tiene y por el personaje que es”, dijo el entrenador Ramón Díaz sobre el nacido en Rotterdam hace 30 años, que pide ser llamado solamente por su nombre de pila, sin citar el apellido de su padre, que lo abandonó cuando tenía 4 años. Además de sacar al equipo de la zona de descenso, el tanto contra Paranaense acalló rumores después de algunos días en los que se había dudado de la continuidad del ex atacante de Barcelona en el Timão.

Con 98 partidos y 46 goles en la selección de Países Bajos, Memphis llegó como parte del desembarco de Esportes da Sorte como patrocinador del club. Según cuentan desde Brasil, la casa de apuestas debe hacerse cargo de dos tercios de la ficha del neerlandés, que, como se dijo, se convirtió en el jugador mejor pago de Sudamérica. Pese a que llegó a principios de septiembre y ya había afrontado cuatro partidos, hasta el miércoles de la semana pasada se desconfiaba de que el ex integrante de Atlético de Madrid permaneciera en Corinthians. El gobierno no autorizaba que Esportes da Sorte operara en Brasil, pero el 17 de octubre llegó ese OK. Y por eso el número 94 fue titular en el 5 a 2 sobre Paranaense.

Depay fue anunciado con bombos y platillos cuando llegó a Corinthians, pero hasta el momento solo un solo gol; hay rumore de que se marchará pronto del club paulista. X

La figura de Ramón Díaz también es otra pieza en común entre ambos goleadores. El riojano dirigió a Martínez en Libertad. El zurdo de 32 años sumó en el club paraguayo sus primeros minutos continentales, hasta mostrar en 2024 una media envidiable: 18 goles en 41 partidos en Racing, Cerro Porteño, Libertad y Sol de América. Por su parte, Memphis acumula 77 presencias y 25 tantos en competencias de UEFA, pero apenas 25 minutos en torneos de Conmebol. En la vuelta ante Fortaleza, por los cuartos de final, ese puñado de minutos le alcanzó para dibujar una asistencia en el 5 a 0 global.

Incluso el entrenador Diego Simeone, ante del partido de Atlético de Madrid frente a Lille por Champions League, habló sobre estas semifinal de Sudamericana. Y de Memphis, a quien dirigió en Aleti. “Va a ser un partido duro”, dijo Simeone, reconocido hincha de Racing, “con Memphis ahí, dando vueltas. Seguramente provocará cosas complejas porque es un grandísimo jugador. Pero veo muy entusiasmado al entrenador; al equipo lo veo valiente, así que esperemos que salgan bien las cosas”.

En la Academia, buena parte de las posibilidades de llegar al partido decisivo del 23 de noviembre en Asunción están depositadas en su número 9, como a lo largo de todo 2024. Si algo le falta a Maravilla para terminar de escribir este cuento que se inició en un penal de Campana, cuando, según cuenta, la fe en la palabra de Dios lo hizo cambiar su oficio de albañil por el de goleador, es ponerse el traje de héroe también en esta instancia de Copa Sudamericana. Y opacar el brillo de una figura internacional, Memphis Depay.