Marcelo Bielsa, el potencial de Uruguay y la definición sobre la Argentina: “¿Cómo no va a ser candidato?”

Marcelo Bielsa es un entrenador que juega siempre al límite. No negocia la exigencia y sus futbolistas lo representan en el campo de juego. Su trabajo y lo que genera en sus dirigidos siempre potencia expectativas. Lo hizo con Uruguay en la etapa Eliminatoria para el Mundial de 2026, también ahora en la Copa América 2024. El debut con triunfo ante Panamá por 3-1 de este domingo, con goles de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña, dejó más puntos a favor que en contra y confirmó su potencial para ser uno de los candidatos al título.

El Loco se mostró cauto a la hora de analizar la victoria, pero celebró los aspectos positivos que tuvo su equipo. “Si de 90 minutos logramos imponer que el partido se jugara de a cuerdo a nuestras pretensiones durante 70 ó 75 minutos, la proporción es buena. No ignoro ni desconozco eso, que hubo 15 minutos de dominio del rival y de un resultado corto donde ellos erraron dos goles. En la totalidad del partido las conclusiones son distintas”.

Bielsa, segundos antes de que arranque el partido entre Uruguay y Panamá CHRIS ARJOON - AFP

De todas formas, el entrenador argentino piensa que una cosa es que haya diferencia de categorías entre una selección y otra, pero luego hay que plasmarlo en el campo de juego. Por más que un equipo se presente en los papeles superior al otro, no implica que tenga el triunfo asegurado: “Una cosa es pensar que Panamá le jugó de igual a igual a Uruguay. No es así. Erramos cinco goles en el periodo que convertimos solo uno y en el segundo tiempo erramos otros cinco goles y convertimos dos. Lo que hicimos fue conceder 15 minutos, pero eso no significa que Panamá haya actuado como para imaginar que su rendimiento le permite ponerse a la altura del rival de esta noche”.

¿Cuál fue el toque ganador de Bielsa en el partido ante Panamá? Haber sostenido a Darwin Núñez como titular y no reemplazarlo luego que el centrodelantero errara situaciones de gol. No sólo eso. Es que, en ese lapso en donde el adversario complicaba a Uruguay y el delantero no podía convertir, hinchas uruguayos en las tribunas empezaron a pedir el ingreso del histórico Luis Suárez, que calentaba en un costado del banco de suplentes. “Olé Olé Olé, Luchoooo, Luchoooo”. Justo se escuchó dos minutos antes de que Núñez metiera con un zurdazo el 2-0. Bielsa, se sabe, nunca se deja presionar por los gritos desde las tribunas ni los nombres que puedan estar integrando la lista de relevos. Cualquier otro entrenador habría jugado esa carta (y con anterioridad), teniendo en cuenta también la jerarquía que tiene el compañero de Messi en Inter de Miami.

¿Qué piensa Bielsa que Uruguay debe corregir para el segundo partido? Una de ellas, la falta de eficacia. “El resultado me parece que representa lo que sucedió en la cancha, creo que ganar por tres goles de diferencia no es muy propio del fútbol actual”, dijo Bielsa en conferencia y agregó: “Lo conveniente es ver la relación que hay entre nosotros respecto a los rivales, hay una presunción de superioridad previa, por algo los sorteos se hacen como se hacen, pero después hay que demostrar en la cancha que esa categorización previa es real”, agregó.

Así como Uruguay y Brasil son candidatos a ganar la Copa América, también lo es la Argentina: Bielsa hace tiempo que reconoce las virtudes del equipo de Scaloni: “No vi el partido contra Canadá, pero no es necesario haberlo visto para describir a Argentina, el último campeón del mundo con justicia, y con un grupo de jugadores estables y de muy buen nivel. ¿Cómo no va a ser candidato?. A lo que pueda aspirar Uruguay lo iremos construyendo partido a partido. Tengo la expectativa que la suma de partidos vaya puliendo algunos aspectos que por ejemplo hoy permitieron que un rival, lo digo con respeto, claramente inferior a Uruguay dominara 15 minutos de un partido que hasta ese momento presentó un trámite distinto. Argentina sí es uno de los potenciales favoritos y Uruguay tiene jugadores de muy buen nivel, pero habrá que ir verificando si con esos jugadores yo logro construir o no una fuerza que por el momento no se puede definir”.

El técnico argentino, que gritó con furia el 2-0 convertido por Darwin Núñez, había dicho: “Tengo la expectativa de que la suma de partidos vaya puliendo algunos aspectos que, por ejemplo, hoy permitieron que un rival -lo digo respetuosamente- claramente inferior a Uruguay dominara 15 minutos”. Sobre los motivos de esa desconexión, Bielsa no descartó un leve bajón físico en una ciudad con una humedad muy alta, donde se hizo “difícil administrar la energía” para un equipo que “depende mucho de su dinámica”.

El desahogo de Darwin Núñez, tras anotar el 2-0 de Uruguay ante Panamá Marta Lavandier - AP

Darwin Núñez: “Erramos muchos goles”

“Estamos todos muy contentos por la victoria, más que nada. Fue un partido difícil”, reconoció el delantero del Liverpool en declaraciones a Dsports en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida). Núñez anotó el segundo gol charrúa ante Panamá en el minuto 85, que fue todo un respiro para la selección que dirige Marcelo Bielsa, ya que el rival había tenido algunas ocasiones para igualar el tanto de Maximiliano Araújo en la primera mitad.

El 9 uruguayo analizó la actuación de su equipo en el debut: ”En el primer tiempo estuvimos mejor. Ellos en el segundo controlaron el partido los primeros 15 o 20 minutos”, dijo y agregó en declaraciones reproducidas por AFP: ”Sufrimos un poco pero con el segundo gol volvimos a mejorar y terminamos jugando bien”.

Darwin Núñez reconoció que fallaron varios goles Marta Lavandier - AP

Eso sí: hizo autocrítica por las ocasiones desperdiciadas por él y otros compañeros. ”Erramos muchos goles, muchas jugadas que terminamos mal. Pero de los errores se aprende y nosotros nunca bajamos los brazos. Lo seguimos intentando”, subrayó.Panamá “es una buena selección, los debuts siempre son difíciles. Ahora toca descansar y corregir los errores para el próximo partido”, dijo Núñez mirando ya a su segundo compromiso por el Grupo C, que será el jueves frente a Bolivia en East Rutherford, vecina a Nueva York.

Otra de las figuras uruguayas, el mediocampista Federico Valverde, también destacó el orgullo de Uruguay para seguir insistiendo hasta revertir la falta de puntería. ”Cuando creas tantas ‘chances’ y no puedes convertir, te afecta”, recordó el jugador del Real Madrid y agregó: ”A veces los goles entran fáciles pero hoy nos costó mucho, sobre todo en el primer tiempo. Pero con esa constancia y orgullo de seguir intentándolo, lo pudimos sacar”.

