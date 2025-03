¿Qué pasa con el Uruguay de Bielsa? Ilusionó al principio, luego cayó y ahora divide opiniones

“Salvo a la Argentina, a todas las selecciones les cuestan las eliminatorias. Y reconozco que a Uruguay debería costarle menos que lo que están costándoles”. Marcelo Bielsa, cuando restan cuatro fechas de la clasificación para el Mundial 2026, sacó una foto que pone a su seleccionado en deuda. El Loco no suele eludir sus responsabilidades. Pasó una doble ventana sin triunfos para la Celeste, con la obtención de un punto de los seis disputados, y una sequía de goles que se acentúa: no le marcó a la Argentina ni a Bolivia. Desde que se reanudaron las eliminatorias tras la Copa América, Uruguay no convirtió en seis de las ocho fechas. Alarma encendida.

Las sensaciones son ambiguas en la orilla de enfrente del Río de la Plata. No es momento para conclusiones definitivas, las opiniones están divididas, hay cabida para diferentes miradas. Para cada observación positiva que se pueda hacer del equipo de Bielsa, no costará encontrar un costado negativo, preocupante. En la comparación, el baile que la Argentina le dio a Brasil no dejó tan mal parado el rendimiento de Uruguay en la derrota por 1-0 ante el campeón del mundo, aun cuando reconocen que el nivel futbolístico cayó a pique en la segunda mitad, tras dar una lucha pareja en la primera. “Contra Argentina hubo momentos, sobre todo en el primer tiempo, que para mí tienen valor”, rescató Bielsa en la última conferencia de prensa.

El estilo ofensivo que predica Bielsa no tiene correlato con las dificultades que muestra el equipo para llegar al gol. Darwin Núñez marcó cinco tantos en las eliminatorias, pero los últimos fueron hace un año y medio, en noviembre de 2023, un doblete en el 3-0 a Bolivia en el Centenario. El heredero de Luis Suárez y Edinson Cavani acumula diez cotejos, entre eliminatorias y Copa América, sin festejos. Es probable que esté arrastrando a la Celeste la falta de confianza por su protagonismo menguante en Liverpool, donde es más suplente y pieza de recambio que titular.

Darwin Núñez atraviesa una sequía de diez partidos en la Celeste, a la vez que pierde protagonismo en su club, Liverpool, de Inglaterra. TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De la pobre cosecha de cuatro goles (tres a Colombia) en los últimos ocho encuentros, solo uno fue conseguido por un delantero: Rodrigo Aguirre. Los otros tres se distribuyen entre dos volantes, Manuel Ugarte y Federico Valverde, y un defensor rival (Davinson Sánchez, en contra). De los esporádicos remates frente a la Argentina y Bolivia, solo uno fue al arco, el de Giorgian De Arrascaeta a Dibu Martínez. Los extremos habituales, Facundo Pellistri y Maxi Araujo, no tuvieron influencia en los últimos ocho partidos: sin goles y con apenas una asistencia cada uno.

Bielsa deposita mucha confianza en Christian ‘Kike’ Olivera, pero las respuestas no llegan: ni goles ni asistencias en 12 cotejos. Muchos se preguntan si no es momento de darles más oportunidades a Brian Rodríguez, Luciano Rodríguez y Facundo Torres, a quienes se los ve más en las listas de convocados que en la cancha.

Expresivo gesto de Bielsa durante el empate de Uruguay en Bolivia; "tengo a mi disposición una estructura, un grupo de jugadores y una logística que ameritan una realidad mejor", se hace cargo el argentino. AIZAR RALDES - AFP

“Tengo jugadores muy buenos. No «buenos»: muy buenos. Basta con mirar en los equipos que juega el 70, 80 por ciento del plantel. Si con los futbolistas que tiene Uruguay, a los que no hace falta mencionar, no se logra generar situaciones de gol en proporción a ese potencial y dominar momentos más extensos de los partidos, soy responsable de lo que el equipo no consigue”, asumió Bielsa.

En el sufrido 0-0 en los 4150 metros de El Alto, lo más destacado de Uruguay estuvo en la defensa. En el arquero Sergio Rochet, que había sido lo más firme frente a la Argentina y contra Bolivia realizó siete atajadas, cifra que Uruguay no necesitaba por las eliminatorias desde las nueve paradas de Fernando Muslera frente a Brasil en octubre de 2021. El otro punto alto de la resistencia fue Josema Giménez, que en tiempo adicional necesitó inhalar oxígeno de un tubo para sobrellevar el esfuerzo en la altura. “Es una locura jugar acá. Además de la falta de oxígeno, hay que ver cómo viaja la pelota. Estoy orgulloso de mis compañeros y del tremendo esfuerzo que hicieron”, expresó el zaguero central de Atlético de Madrid.

Josema Giménez inhala oxígeno en el final del partido frente a Bolivia, a 4150 metros de altura; "estoy orgulloso de mis compañeros y del tremendo esfuerzo que hicieron", sostuvo el defensor. Captura

Los que ven la mitad llena del vaso de este Uruguay comparan la actual ubicación tras 14 fechas con el mismo tramo de las primeras eliminatorias de Oscar Tabárez: el tercer puesto con 21 puntos de Bielsa contra la sexta ubicación y las 18 unidades del Maestro.

La Copa América, seguida por las desestabilizantes declaraciones de Luis Suárez contra Bielsa, marcó una frontera entre lo que era una ilusión creciente y un período de preocupaciones. Antes de que cayeran las actuales sombras, el Uruguay del DT rosarino le ganó a Brasil por las eliminatorias después de 22 años, venció a la Argentina como visitante luego de 36 y lo hizo por primera vez por la clasificación para un Mundial, y avanzó a una semifinal de Copa América al cabo de 13 años.

“No hay ninguna duda de que en el primer segmento de las eliminatorias nos fue mejor. El segundo tramo no está siendo igual. Quiero que quede claro que tengo a mi disposición una estructura, un grupo de jugadores y una logística que ameritan una realidad mejor que lo que indica ahora la tabla de posiciones”, es el balance provisional de Bielsa.

En la doble ventana de junio la Celeste visitará al Paraguay invicto desde que asumió Gustavo Alfaro y recibirá a una Venezuela que sueña con su primer mundial. Bien, mal, ni: entre lo que fue y dejó de ser, el futuro del Uruguay de Bielsa está abierto al debate, no deja a nadie indiferente.

Claudio Mauri Por