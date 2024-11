Marcelo Gallardo, con los tapones de punta contra la organización del fútbol argentino

River goleó a Barracas Central 3 a 0 por la fecha 22 de la Liga Profesional y el Millonario cambió el panorama tras la dura eliminación frente a Atlético Mineiro en la semifinal de la Copa Libertadores. En la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a la recuperación de su equipo tras la frustración, detalló los cambios que tuvieron sus futbolistas y también habló de los jóvenes. Sin embargo, sobre el final fue muy duro sobre la actualidad del fútbol argentino. Y dejó en claro qué le molesta y quiénes tienen que ser parte del cambio.

El Millonario sumó tres triunfos consecutivos en una semana, todo en el contexto de haber quedado afuera de la Libertadores, el gran objetivo de la temporada. Sobre esto, Gallardo explicó cómo se fue gestando la recuperación y además agregó la dificultad que será lograr el campeonato: “Primero pensaban que debíamos encontrar una continuidad en el juego que nos mantuviera las posibilidades de ganar y en una semana logramos tres triunfos post eliminación de Copa. No nos quedamos ahí y tuvimos la capacidad de reaccionar después del golpe y ganamos jugando bien por momentos. Después, no sé si nos va a alcanzar porque no dependemos de nosotros y sí de que pierdan puntos los de arriba. Intentaremos seguir por este camino y mejorando en el juego y sumando la mayor cantidad de puntos posibles”.

River se recuperó tras la eliminación y lleva tres triunfos seguidos

Luego de la caída ante Mineiro, Gallardo contó cuál fue el mensaje que les dejó a sus jugadores para afrontar lo que quedaba de la temporada: “Como todo golpe, después de una eliminación donde había mucho entusiasmo y esperanza, había dos posibilidades: quedarse ahí padeciéndola o reaccionar, y había que reaccionar porque teníamos la necesidad de sumar para la tabla general, para la copa del año que viene. El partido con Banfield nos dio la posibilidad de comenzar la semana con otra energía y encontrarnos con el fútbol que queríamos”

Durante el partido, hubo tres variantes claves que terminaron de darle el triunfo. Sobre estos cambios, el DT, explicó: “El equipo que inició hizo un gran desgaste contra un rival con el que debíamos tener paciencia y movilidad y no chocar con su defensa. Iniciamos bien el partido, con dos o tres llegadas, después hubo muchas interrupciones que quitan ritmo. No perdimos la paciencia a pesar de eso y después hicimos un desgaste para que los que entraran sigan insistiendo y fue lo que pasó; opté por cambiar porque era lo mejor para el equipo, pueden salir bien o mal, esto es fútbol”.

Ante las consultas recurrentes sobre las tres victorias en fila, insistió con el tema de la recuperación: “Si en el fútbol no reaccionás, después te cuesta salir, cuando más rápido salís de la frustración más rápido se cura la herida. Eso intenté transmitir. El fútbol sigue y te da posibilidades de revertir situaciones dolorosas. Ésa es mi tarea, mi forma de sentir y trabajar, reconociendo que hay una transición, un desarrollo. Más allá de la competencia hay una construcción, a veces se da rápido y a veces no. Bajar una idea lleva tiempo, pero mientras tanto, no hay excusa y hay que estar a la altura, asumir la responsabilidad y construir desde un lugar mucho más exigente como es la competencia, a veces con más tiempo y todo lo que hace a la gestión”.

Sobre su idea de juego en River, el Muñeco insiste en que a su equipo le falta y contó qué quiere transmitir: “Más allá de lo que yo quiero ver, es lo que tiene que sentir la gente cuando ve un equipo que busca, que tiene una idea, tratando de respetar la historia. La exigencia está y más en el fútbol argentino que es competitivo y friccionado. Dentro de esa patología intentamos hacer algo que genere identificación. Entendemos que más allá de los impedimentos, tenemos que seguir con entusiasmo para jugar de la manera que más nos identifica a todos”.

Algunos jóvenes marcan la diferencia en River. Franco Mastantuono es uno de los que más se destaca, pero Gallardo sabe que todos son parte de un proceso que deben tomar con responsabilidad: “Siempre actué de la misma manera con los jóvenes que se forman en nuestro club. No es fácil asimilar cuando llegas a un equipo profesional el cambio de vida que se les genera a los pibes. Nosotros tenemos que ser entrenadores y acompañarlos en el proceso, no es normal cuando un chico de 17 debuta en la primera de River con todo lo que implica, es un montón. Si bien uno nace y se desarrolla con el sentimiento y la ilusión de querer jugar en primera, hay que acompañarlo y lo que intentamos hacer es que los chicos no asuman un rol de responsabilidad, sino que acompañen el proceso. Yo no soy necio, si un chico juega bien estará en el equipo, pero no para darle una responsabilidad”.

Pero llegó un momento en el que la conferencia de prensa comenzó a tener otro tono, por parte del entrenador de River. Ante la consulta de la postura del rival de hacer tiempo, demorar el partido y las decisiones de los arbitrajes, reveló: “Sobre as herramientas que utilizan los otros equipos no opino. Lo que me preocupa es que en el fútbol argentino, donde todo está sospechado, tenemos que ser más claros. Lo que me compete a mí, desde el juego, desde el espectáculo, es que los árbitros deben hacer algo más ameno con el juego. Por lo menos para la gente, todos debemos colaborar para que el fútbol argentino no se convierta en naturalizar estas cuestiones, y si se repite parece que no interesan las formas, me parece que todos deberíamos ayudar. Me llamó la atención lo de las interrupciones. Ahí tenés que adicionar más tiempo, 10 minutos, 14 minutos, porque no se puede quedar con la interrupción. A mí me gusta jugar, yo reniego si mi equipo hace tiempo, no me gusta, pero es una forma de sentir y pensar. Hoy terminó el partido a los 45 minutos, ¿por qué? Había que respetar el tiempo que se demoró y jugar más. No está bien, pero ya está. Lo digo y mañana sigue el show. Lo que veo no me gusta, pero tengo que estar de un lado de combatir las cosas que no me gustan, a mí me gusta que el fútbol argentino esté en evolución. Ahora no hay descensos, me gustarían más reglas claras”.

Luego, ante otra pregunta similar y si lo habló con Claudio Tapia, presidente de la AFA, dijo: “Yo no soy el que logra los cambios, sólo soy una opinión y hay mucho temor a opinar. El cambio debe ser de todos, simplemente todos tenemos que tratar de tener un fútbol mejor. Tengo mi pensamiento, trato de expresarlo y lo que no me gusta lo digo, después si decís algo te atacan, digo lo que siento, no estoy diciendo nada que no se vea, lo ve todo el mundo del fútbol, hay mucha hipocresía, pero hay que seguir para adelante. Yo acepto, volví al fútbol argentino, quiero ser parte, me gusta mi país y estar en el lugar que siento, lo vivo con intensidad, soy parte, pero me gusta que intentemos tener las cosas más claras, no me gusta el lobby. Me gusta trabajar, mejorar a mi equipo, ganar sin que me favorezcan, eso es lo que quiero”, cerró.

