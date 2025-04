Era el empate: Vélez metió un gol de penal en el final, lo hicieron patear de nuevo y lo mandó a la tribuna

Sobre el final del cruce entre Vélez y Sarmiento en Liniers, el Fortín tuvo una chance clarísima de conseguir al menos un punto. Perdía 1-0 y le dieron un penal, el cual Michael Santos cambió por gol, sin embargo, el árbitro retrotrajo la acción porque al momento en el que fue ejecutado no había dado la orden. El uruguayo volvió a patear pero lo mandó a la tribuna.

¡LOS INSÓLITOS PENALES DE MICHAEL SANTOS VS. SARMIENTO!



✅⚽ El uruguayo pateó sin la orden del árbitro y lo metió



✅❌ Pero, el que valía... ¡lo falló! pic.twitter.com/COP9Xm0vZ9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

El equipo de los mellizos Barros Schelotto sigue sin pisar firme en el fútbol local. A pesar de tener puntaje ideal en la Copa Libertadores (2-1 a Peñarol y 4-0 a Olimpia), a Vélez le cuesta la Liga Profesional: está anteúltimo en la tabla con ocho puntos y por detrás lo sigue el recién ascendido San Martín de San Juan, con seis unidades.

La fecha 13 no fue una excepción: el Fortín recibió a Sarmiento -que tampoco está en zona de clasificación- y no pudo sumar puntos. En un partido estancado, con más dominio de pelota y oportunidades de gol de Vélez, el conjunto de Junín pisó el acelerador y rompió el cero. A los 71 minutos, Franco Frías se anticipó a la defensa del último campeón del campeonato y definió como un goleador.

¡GOL DE SARMIENTO! Frías pone el 1-0 para los de Junín ante Vélez.



📺 #ESPN pic.twitter.com/HOnuAWlf16 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

De todos modos, Vélez tuvo la posibilidad de quedarse con un consuelo. Sobre el final, Maher Carrizo se metió en el área en busca del empate y, en un tiro con dirección al arco, pero que también pudo haber sido un centro, la pelota impactó en el brazo derecho del defensor. El árbitro Sebastián Martínez decretó penal y despertó a la gente del Fortín.

PENAL PARA VÉLEZ LLEGANDO AL FINAL DEL PARTIDO.



📺 #ESPN pic.twitter.com/bHLfz9T9EM — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

El delantero Michael Santos se hizo cargo del penal, tomó la pelota con seguridad y la apoyó en el punto ubicado a 12 pasos del arco. Mientras tanto, y con todos los jugadores posicionados, desde el VAR quedaron revisando la jugada, con lo cual Martínez no dio la orden. Así, sin permiso del juez, el uruguayo cruzó la pelota y, con el arquero estancado en la línea sorprendido, el juez retrotrajo la acción porque no había hecho sonar el silbato. La gente de Vélez lo gritó y los futbolistas -y Guillermo- protestaron, pero el tiro tuvo que repetirse.

Ya con el aval del árbitro, Santos efectuó la corta carrera que había tomado y pateó, otra vez cruzándola. Sin embargo, la pelota no tuvo el mismo final y, en lugar de terminar contra la red, se desvió hacia arriba y fue directo hasta la tribuna. De esta manera, Vélez no logró conseguir el empate y Sarmiento festejó en Liniers, mientras se ilusiona con meterse entre los primeros ocho.

Una gran duda que cosechó la insólita situación que se vivió en el Amalfitani fue si Santos era el designado por Barros Schelotto para ejecutar el penal. Al respecto, el entrenador aclaró: “El previsto era Michael. Esas cosas en la cancha a veces se cambian. No sé si Maher le pidió patearlo, pero el indicado era él. Tiene experiencia, es goleador. En cuanto a la elección no había dudas y lo erró, pero no pasa nada. A veces pasan esas cosas, la situación que errás es la más fácil”.

El dueño del penal agónico vs. Sarmiento era... ¿Michael Santos o Maher Carrizo? Lo aclaró el propio Guillermo Barros Schelotto en conferencia. pic.twitter.com/jlXbFqZyWn — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025

“Estaba muy lejos, no vi si el árbitro dio la señal de patear o no. No puedo hablar de la situación. Vi lo que vieron todos pero tampoco hablé con Santos sobre esto”, continuó.

