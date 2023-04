Marcelo Gallardo: la confesión sobre el River vs. Boca del Bernabéu, el deporte que le genera frustración y cuánto tiempo más dirigirá

escuchar

Descanso, apartado del ruido y cerca de sus seres queridos. Marcelo Gallardo disfruta de los placeres de la vida, lejos del fútbol, lejos de River, el club en el que logró 14 títulos en los ocho años y medio en los que ejerció el cargo de conductor. Tan lejos, tan cerca de algunos gigantes del mundo (Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid, más Leeds United), el Muñeco piensa cada paso que da. No sólo ahora, cuando representa una hipótesis para algunos clubes, sino en toda su vida.

En una entrevista con The Athletic, medio de Estados Unidos, el director técnico que dejó River a fines de 2022 se refirió a su futuro, a detalles inéditos de la final de Copa Libertadores en Madrid y a aspectos desconocidos de su personalidad. Habló de casi todo. “Estoy visualizando cuál podría ser el siguiente paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tengo que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde pueda transmitir mis ideas”, manifestó. Quiere volver al ruedo, pero no le quita el sueño: tiempo al tiempo. Puede estar un largo período lejos de la pelota. Lo acepta.

Entonces el entrenador, de 47 años, pisa el freno. “No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club porque quiere entrenar en Europa. No es mi forma de manejarme”, explicó. Más allá de su porvenir, en la charla se refirió a otros temas, más intensos. Hasta su particular relación con un deporte que lo desvela. Y cómo ese aspecto de su vida lo relaciona con el día a día y hasta con la sociedad. El DT dejó una marca indeleble no sólo en River: también, en el fútbol argentino. Y esa dosis de realidad lo convierte en una figura indispensable. Sus conceptos no suelen pasar inadvertidos. Como tampoco su mirada de la final de todos los tiempos.

La despedida de Marcelo Gallardo como DT de River, con el afecto de Enzo Pérez, un símbolo de su equipo de autor. Twitter @RiverPlate

“Nadie quería jugar este partido”, dijo Gallardo. “Vi miedo en ambos lados, el miedo a perder. Nadie pensaba en ganar y en lo que significaría. Todos pensaban en lo que iba a pasarle al que perdiera: ese sentimiento morboso que tenemos los argentinos ante la derrota. «Vamos a hacer pedazos al que pierda». Yo siempre pienso en positivo, siempre espero lo mejor. Nunca me lo he planteado como «oh, m... ¿Y si perdemos? Eso me parece muy mediocre”.

“El miedo a perder nos paraliza”, enseñó. “Lo entiendo en determinados momentos: a veces puede ayudar a afrontar retos. Pero en el fútbol argentino ha habido momentos en los que el miedo a perder era tan fuerte que nos frenaba. Nos puso el freno de mano y no avanzamos”, indicó.

También se refirió a su manera de ver y vivir el fútbol. “Hay distintas formas de competir y todas son válidas”, afirmó. “Hay equipos que prefieren sentarse atrás y atacar el espacio porque tienen las herramientas como para hacerlo. Hay equipos que buscan la iniciativa. Y hay muchos equipos que se limitan a esperar. A mí no me gusta esperar, porque se convierte en algo que no puedo controlar. Hay una impaciencia asociada a esperar qué va a hacer el adversario. Eso me exaspera. Yo voy con tomar la iniciativa”, expresó. Y le dio mayor rodaje a ese aspecto.

La gloria eterna, presente en el recuerdo del Muñeco. AP

“Me siento más cómodo siendo el protagonista. El verdadero protagonismo: con eso me identifico”, enfatizó el DT que supo desde que se presentó en el Monumental, luego de una breve estadía en Nacional, de Montevideo, que iba a construir algo grandioso. “Esperaba lo mejor. Pero a los dos meses de trabajo ya habíamos establecido un nivel de empatía entre el núcleo de jugadores, el director deportivo y, especialmente, el presidente. Esto sucedió antes de que empezáramos a obtener resultados. Rodolfo D’Onofrio me dijo: «Quiero que estés aquí durante toda mi gestión»”, recordó el Muñeco.

“Apenas habíamos empezado, así que comprendí que no estaba vinculado únicamente con los resultados. Si ése es el planteo, creo que pueden ocurrir cosas buenas. Se necesita tiempo para trabajar. Todavía no entendíamos hacia dónde íbamos, pero había entusiasmo y determinación para construir algo que nos hiciera felices”, rememoró.

A Gallardo lo agradan otros deportes, no sólo el fútbol. El básquetbol, el pádel (en el que se destaca) y el tradicional juego de los palos. Sin embargo... “El golf me frustra mucho”, reconoció. Y se explayó: “Hay momentos en los que quiero tirar los palos y no volver a mirarlos. Pero convivir con esa frustración obliga a enfrentarse con ella. Los que practican deporte entienden que es como la vida: la frustración es una parte cotidiana de la vida, con ella convivimos todos los seres humanos. Muchas veces queremos ser mejores ciudadanos, vivir en un país mejor y más seguro, tener una sociedad más armoniosa e igualitaria”. Pero no se queda en la desazón. “Así que volvés a sacar los palos porque querés desafiarte a vos mismo. Siempre hay un próximo hoyo, como en la vida. Siempre hay una oportunidad de levantarse tras un fracaso. La vida ofrece otra oportunidad. Hay que sacar pecho y aceptarla”, sostuvo.

Con Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito, en la noche de los 200 partidos como entrenador millonario; de entrada, el primero quiso a Gallardo como DT para todo su mandato. FotoBAIRES

En el cierre de la entrevista, el Muñeco sorprendió con una idea que anda dando vueltas por su mente. Aún es joven; sin embargo, no se ve siquiera durante los próximos diez años en la misma profesión. “Es posible que no sea entrenador el resto de mi vida”, avizoró. “Tal vez sea entrenador durante seis, siete u ocho años más, y luego me dedique a otra cosa. Es una visión que tengo para los próximos años. Pero voy a ver cómo me siento en cada momento y a disfrutarlo. Así como disfruté mis ocho años en River, como estoy disfrutando mi vida en este momento, quizás mañana esté disfrutando de algo nuevo que me motive”, adelantó.

Mientras tanto, Marcelo Gallardo sigue disfrutando del otro lado de la vida. El de los placeres y la familia.

