Marcelo Gallardo, tras su primera derrota con River desde su regreso: los errores de Paulo Díaz y la falta de gol en Borja

River sufrió la primera derrota desde el regreso de Marcelo Gallardo. El DT venía invicto tanto en las participaciones por la Liga Profesional y la Copa Libertadores, pero este domingo se quedó con las manos vacías ante Talleres, en el Monumental, por la 16° fecha del certamen doméstico.

El Muñeco recibió una ovación no bien ingresó, como suele suceder siempre pero más todavía porque el equipo venía de una semana mágica tras vencer a Boca en el Superclásico y clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores luego del triunfo por 1-0 ante Colo Colo.

“¡No pasa nada, dale!”, intentó arengar Gallardo a sus jugadores luego del error de Paulo Díaz en la acción previa al gol de Federico Girotti. Pero a medida que transcurrieron los minutos fue dando cada vez más indicaciones. Y a las indicaciones también le sumó rostros de preocupación cuando su equipo no podía convertir las situaciones generadas, entre los tiros en los palos y las atajadas de Guido Herrera.

“Nos faltó el control del juego y por ende atacar por donde debíamos no solo para empatarlo sino para ganarlo. Es uno de los partidos que más situaciones generamos desde que llegamos y perdimos. Estamos con bronca por el resultado, pero no puedo decir nada en cuanto a cómo se dio el partido. Perdimos por un accidente nuestro y después tuvimos, sobre todo en el segundo tiempo, un equipo que tuvo esa vergüenza deportiva de buscar por todos lados y de buenas maneras. Si hubiésemos tenido puntería, estaríamos hablando de otra cosa”, comenzó diciendo Gallardo en la conferencia de prensa.

Y siguió: “Estamos mejor en el juego. Las victorias y pasar a semifinal de Copa les da a los jugadores muchísima confianza para seguir trabajando y seguir de manera progresiva y con buena dinámica y hoy nos frenó un poquito, pero el comportamiento del equipo, sobre todo en el segundo tiempo fue bueno. El accidente que protagonizamos nos confundió, nos costó volver, nos aceleramos pero en el segundo tiempo sí. Me deja tranquilo que lo intentamos por todos lados. Si no hubiésemos generado nada... estaríamos más preocupados pero nos faltó esa serenidad y puntería para definir. El arquero de ellos sacó dos o tres pelotas muy buenas. Talleres se llevó un premio muy grande para lo que hicimos nosotros”.

También se refirió a varios temas:

Cómo lo vio a Solari, que volvió a sumar minutos: “¿Qué le faltaba a Pablo Solari? Trabajo, como siempre dije. Si hay jugadores que no juegan es porque hay otros que están mejor y porque ellos les falta. Yo entiendo que hay jugadores que no han tenido minutos pero elijo a los que veo mejor y tengo un plantel largo también. A partir del comportamiento de ellos en el día a día los veo y tengo que elegir. Lo importante es que cuando se los necesite están presentes. Y hoy fue una buena presentación de Pablo, que era recuperar su confianza”.

RIVER PLATE VS TALLERES DE CORDOBA. Fecha 16 Torneo Liga Profesional. Futbol Argentina. Primera División. 29/9/2024 Nicolás Aboaf - Fotobaires

Cómo administrar el plantel largo: “Ahora tenemos una semana larga de trabajo que viene bien, más luego de una seguidilla de partidos. El comportamiento del equipo estuvo bien. Estamos mejor, lo bueno es tener la posibilidad de recuperarnos y trabajar con la cabeza de cara a lo que viene, con la mente en el próximo partido con Platense, para seguir mejorando en muchos aspectos”.

Atlético Mineiro, el próximo rival en la Copa Libertadores: “Un equipo duro, como todos los que están en semifinales de Copa. Por algo ganaron su serie. Vamos a enfrentar a un muy buen equipo y muy buen entrenador, que conozco y nos hemos enfrentados varias veces. El equipo sabe cómo piensa y ve el fútbol su entrenador, va a ser un buen equipo”.

La sequía goleadora de Borja: “Cuando el goleador no hace goles, no lo vas a ver contento, sobre todo cuando tiene situaciones. Antes todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando, pero va a volver. Tiene que entrar tranquilo y no entrar en la desesperación. Las situaciones se las genera, tuvo muchas, también con Boca y Colo Colo, sobre todo en al ida, situaciones tiene, debe creer que ya van a volver. No lo tiene que poner como algo negativo”.

Escena del partido que disputan River Plate y Talleres de Córdoba. Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES

Los 300 partidos de Franco Armani en River: “Franco es una referencia entre los grandes arqueros que tuvo esta institución, que es riquísima. Que esté en esa mesa debe sentirse que es un privilegiado: 300 partidos es un montón de tiempo y sigue teniendo esa ambición de seguir estando presente consolidándose en el día a día como lo exige la historia de este club. Y él es un chico que no se relaja y por eso está como está y bienvenido que sea así”.

Los últimos errores de Paulo Díaz:, en referencia a que fue expulsado ante Colo Colo, en Chile, y el error puntual de hoy ante Talleres: “Hay algunos momentos accidentales que el jugador de esa categoría tiene que resolver. Paulo (Díaz) es un muy buen futbolista que tiene mucha categoría y sus errores; él es el primero en asumir la responsabilidad y todo lo que viene, aprender de los errores. Y mejorar para que no vuelvan a suceder. Es verdad que la expulsión de Chile es más grave, porque se perdió una vuelta importante en una serie eliminatoria. Y lo de hoy es un accidente: quiere controlar y se resbala, que eso no opaque lo buen futbolista que y lo importante que es para el equipo. Después, la competencia está y nadie se puede relajar”.

En la búsqueda del vuelo futbolístico: “En el vuelo futbolístico, lo que se vio en el segundo tiempo ante Talleres, que sepa los caminos por dónde tiene que ir el equipo, que tenga chances de gol. Cuando hablo de vuelo futbolístico, lo que se vio hoy, pero después las tenés que convertir”.

