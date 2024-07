Martín Demichelis a corazón abierto y con un fuerte mensaje tras dirigir su último partido en River: “Cometí errores”

Escuchar

Una despedida poco habitual. El ciclo de Martín Demichelis llegó a su fin en River este domingo, luego de dirigir en la victoria ante Sarmiento de Junín por 1-0 en el Monumental. Fueron 620 días en el cargo, desde que fue presentando aquel 16 de noviembre de 2022, cuando ante la prensa dijo: “nunca me fui de esta institución”. Esta vez le tocó irse como DT. Lo hizo en el banco de suplentes y un día después de saber que no iba a continuar por decisión de los dirigentes. Él sentía que tenía fuerzas para seguir, pero no pudo. Se va con la tranquilidad de haber edificado un ciclo exitoso, que tuvo tres títulos, pero algunas derrotas puntuales y una crisis interna terminaron de proyectar su salida.

Luego del triunfo por 1-0 ante Sarmiento por la octava fecha de la Liga Profesional, todos los jugadores abrazaron a quien a partir de este domingo por la noche ya es su exentrenador. También, se los vio en la cancha al presidente Jorge Brito, al vicepresidente Matías Patanian y al ídolo Norberto Alonso. La emoción de Demichelis era visible, también como en el momento en el que se fundió en un sentido abrazo con su hijo Bastian, que estaba en el campo de juego como alcanza pelotas.

Martin Demichelis saluda a los hinchas en su último partido en River ALEJANDRO PAGNI - AFP

Se sentó ante los periodistas y decidió hablar sin responder preguntas, un estilo diferente a las de una conferencia de prensa tradicional. Demichelis se sentó en la silla, saludó a todos los periodistas presentes y con una emoción visible sólo dejó un mensaje: “Ayer les decía a los chicos que allá por 2015 en una charla con el Tata Martino, que me dijo que iba a ser un gran entrenador, que comience a prepararme. También Manuel Pellegrini me dijo lo mismo. Después me tomé seis años para inspeccionar, para ver, observar, pero nunca me preparé para este momento. Tampoco me preparé un monólogo, le prometí a mi mujer que iba a ser feliz, sepan que fui y soy hincha de River.”

Y continuó: “Esto es lo mejor para todos, va a haber una sinergia entre todos y esto va a salir para adelante. Fue un verdadero placer. Estoy agradecido. Me tocó vivir la transición más difícil de la historia del club, no solo por quién se fue, sino también por este grupo de chicos. Me convertí en un mal padre, mal marido, mal amigo por haber venido acá, pero sentí esta vocación que amo y con un gran sentido de pertenencia. River me dio todas las posibilidades y la de llegar a Bayern Múnich. Justo desde ahí me repatriaron y salí campeón tres veces. Hemos jugado partidos muy buenos y otros no tantos, ahí me hago cargo de esa situación. Y en los últimos tres partidos no jugamos con el ADN de River”.

El abrazo de Demichelis con Franco Mastantuono, autor del gol del triunfo de River ante Sarmiento Aníbal Greco - LA NACION

Tuvo un agradecimiento especial, familiar y también destacó el acompañamiento que tuvo de Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, integrantes de la secretaría técnica: “Quién me acompañó en esa aventura que es mi mujer (Evangelina), que es una guerrera, mis hijos y haber vuelto los hizo más fanáticos. Algunos que no me conocen pensarán que voy a guardar rencor con alguno. Es fácil enojarse con cualquiera de los que llevan adelante la institución, yo no me enojo, estoy agradecido con todos. Jorge Brito y su equipo, con los mitos vivientes que son Enzo Francescoli y Leo Ponzio. Le agradezco a los empleados y jugadores que me tocó dirigir. Gracias River. Gracias a todos los hinchas a los que creyeron siempre. A los que creyeron menos. A los que dudaban y a los que apoyaron. Les pido encarecidamente que no le mientan a nadie porque quien pidió hablar después de la derrota con Godoy Cruz fue el capitán. Todos lloraron ayer cuando les transmití la noticia. River es monstruoso, es mundial, clasificamos siendo el mejor equipo de la Copa Libertadores, fue un verdadero honor, hasta la próxima”.

Los números del ciclo de Martín Demichelis en River hablan de un paso muy bueno. En sus 87 partidos dirigidos ganó 52, empató 18 y perdió 17, casi un 67% de los puntos. Sin embargo, fueron algunas derrotas durante este 2024 las que fueron colmando la paciencia de los hinchas que estaban acostumbrados a ganar todo lo que se les ponía de frente.

River lo ganó sobre el final

La eliminación con Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga, la derrota por penales ante Temperley por la Copa Argentina que dejó afuera al Millonario y la caída ante Godoy Cruz el último miércoles fueron los detonantes del fin de su ciclo que contó con tres títulos: la Liga Profesional 2023, Trofeo de campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

Culminó el proceso de Demichelis, 620 días de éxitos, pero también de momentos que lo hicieron sucumbir y decretar su salida.