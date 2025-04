Demichelis, en medio de un escándalo en Monterrey por una discusión con Sergio Canales que terminó mal

Martín Demichelis es noticia en el fútbol mexicano a raíz de un escándalo que protagonizó en el Centro de Entrenamiento del equipo que dirige, Monterrey. El final de la tensa historia ocurrida este jueves incluye a Sergio Canales, futbolista español de su equipo, con un corte en su pie izquierdo y diez puntos de sutura. En el medio hubo una discusión entre ambos que se desmadró, señalamientos mutuos incómodos, discusiones acaloradas que necesitaron la intervención de otros integrantes del plantel, una puerta rota por una patada y una herida que requirió atención médica....

Todo comenzó con una reunión grupal, antes del entrenamiento, en la oficina de video análisis, en la que el entrenador argentino quiso remarcarles a sus jugadores errores puntuales tras la derrota del domingo ante Xolos, de Tijuana, que no fue una más. Y los reproches apuntaban sobre una figura en particular: el volante Canales, una de las figuras del equipo.

Más allá de la caída como local ante Tijuana (no menor por ser uno de los últimos del Torneo Clausura), Demichelis no parece estar conforme con el andar colectivo e individual de sus dirigidos a lo largo de la temporada: noveno puesto en la liga, con una campaña irregular que marca apenas cinco éxitos en 13 encuentros. Por eso, las primeras indicaciones antes de salir a que se entrenaran en el césped fueron mirando las pantallas y apuntando cada una de las fallas técnico-tácticas que considera como cabeza de grupo. En principio, no puntualizó en ninguno más allá de hablarle a todos y cada uno: según contaron en los medios mexicanos, los futbolistas de Monterrey esperaban una autocrítica del DT y eso ya generó un malestar grupal.

Sergio Canales junto a Martín Demichelis X @mariofgarciajr

Sin embargo, el momento de mayor tensión aparecería sobre el cierre de la sesión del jueves. El ex director técnico de River se acercó a Canales al no estar conforme con su labor en la práctica. Según informaron los cronistas, en medio de la reunión grupal, “Micho” le cuestionó al volante ofensivo cierta quietud, contraria a la intensidad que implora. Nulo sacrificio, poca movilidad y lentitud para hacer circular la pelota.

En tanto, en los programas argentinos comenzó a llegar la información vinculada a que existió efectivamente una indicación particular hacia el español que se basó, simplemente, en ubicarlo en un sector de la cancha que no es del gusto del hombre nacido en Santander. Sea como fuere, el conflicto existió y en México agregaron que el jugador no se quedó callado: primero, apuntó a compañeros a los que -le dejó en claro- debería corregir más que a él. Asimismo, el canal TUDN agregó un textual posterior: “A ver, Martín. Tú diriges con un dedo. No nos has ayudado arriba, tampoco abajo. Los entrenamientos no están funcionando y ahora resulta que me reclamas a mí”.

A partir de ese intercambio de palabras, que fue subiendo su tono, participaron otros integrantes del plantel como el zaguero mexicano Héctor Moreno, los argentinos Lucas Ocampos y Nicolás Sánchez (asistente), y otro de los auxiliares del cuerpo técnico, según aportaron quienes siguieron la historia desde cerca. Aseguran que no hubo golpes, pero sí que la discusión fue tensa.

Furioso, el ex mediocampista de Betis se dirigió a los vestuarios y en el camino se cruzó con una puerta de vidrio que fue víctima de esos dientes que se iban apretados: la pateó (y rompió, lógicamente) con la pierna izquierda, lo que le provocó un corte grande y profundo en ese pie . Necesitó la asistencia de los médicos, que lo suturaron con diez puntos. Tantas situaciones y consecuente trascendencia llevó al club a exponer parte de lo sucedido en un comunicado oficial.

Sergio Ramos, la gran figura que llegó en este mercado de pases tras un semestre sin club, supo ser compañero de Canales en la selección: del lado de su compatriota, puede pesar para el futuro de Demichelis. JULIO CESAR AGUILAR - AFP

”Informamos a nuestra afición y a los medios de comunicación que este jueves 3 de abril el jugador Sergio Canales recibió atención médica por heridas que sufrió en la pierna izquierda, al romper una puerta de cristal cuando ingresó al vestidor, tras la práctica en el Centro de Entrenamiento “El Barrial”'. Además, pusieron en duda su presencia en el compromiso de este fin de semana, nada menos que ante Chivas, de Guadalajara: “El jugador estuvo en reposo durante el resto del día. El cuerpo médico estará cercano a Sergio para valorar su evolución y participación en el partido de este sábado 5 de abril”.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/QnyG978FHp — Rayados (@Rayados) April 4, 2025

Eso no es todo, ya que las versiones periodísticas que se suman para completar el rompecabezas indican que el español fue directo con sus compañeros: “Están conmigo o están con el profe”es habría dicho a sus compañeros, l. Entre ellos, Sergio Ramos, la estrella que llegó hace unos meses. Según 90 Minutos, medio mexicano, el zaguero está “cien por ciento con Canales”. Mientras tanto, Demichelis partía del predio y frenó para hablar mínimamente ante las cámaras que aguardaban su salida y así quitarle dramatismo al problema.

“Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. En todo equipo y vestuario, siempre hay un cambio de opiniones y yo no soy autoritario. Me gusta escuchar y que el jugador opine y entre todos crecer, porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como merecemos. Salgan los que salgan, se van a ver once guerreros”. Juegue o no, ¿Demichelis considera a Canales como un guerrero o será prescindible en su consideración tras una jornada caótica?

Se verá cuánto repercute este escándalo en la vida de Martín Demichelis al mando de Rayados de Monterrey: el plantel parece no apoyarlo. twitter

