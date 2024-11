Martín Palermo: su primer título, la ternura de su hijo, su versión como cantante y esa sensación de volver a los orígenes

Martín Palermo tiene 51 años. ¿Cuántas vidas disfrutó, sufrió, celebró a lo grande en ese medio siglo y una temporada? Imposible replicarlo en una humilde nota periodística. El Titán, el máximo goleador histórico de Boca (236 goles en 404 partidos oficiales), acaba de celebrar su primer título como entrenador en una locura de fiesta de Olimpia, el Rey de Copas guaraní. Digna campaña en Aldosivi, destacada trayectoria en Platense (finalista de la Copa de la Liga 2023), con migajas de lo que se desprenden los grandes, acaba de dar el definitivo golpe sobre la mesa.

Campeón de un gigante en esta efervescente parte del mundo, con el equilibrio táctico que lo define y, sobre todo, con una cuota de nostalgia que atrapa. El recuerdo viaja hacia el pelo platinado de otra era, pero en realidad es el concepto: como hace largos años no ocurría, Palermo se muestra más íntimo, más natural. Desfachatado a la hora de cantar un himno de Los Piojos y también tierno como un padre de familia, al contener en brazos a su pequeño hijo.

Uno que tiene poca creatividad para festejar es Martín Palermo 😂pic.twitter.com/JLCdVj6164 — VarskySports (@VarskySports) November 25, 2024

De “Verano del 92″ (vestido íntegramente de Olimpia y su estrella 47°, micrófono en mano y simpática gorra a tono, con movimientos de cantante callejero) a la ternura con Gianluca, de 8 años, su hijo más pequeño, en andas, mientras el pueblo de Olimpia, miles y miles, cubrían el estadio luego de un empate 1-1 de escritorio contra Nacional, que certificó en su casa el reciente Clausura.

En los brazos del colosal delantero, el pequeño, que suele ser testigo de ciertas viralizaciones en Asunción, tomó nota de la celebración como si se tratara de un adulto. “Esto es una locura, yo acompaño a mi papá a los entrenamientos y es una locura. Voy a todos los partidos de Olimpia. Mirá toda esta gente que está acá. No me esperaba todo esto cuando vine en febrero”, reflexionaba, ante una consulta de un cronista de Tigo Sports. La pregunta siguiente fue si ya se sentía hincha de Olimpia, pero el pequeño no escuchó nítidamente, entre la efervescencia general.

“No, no soy de River...”. El padre famoso trató de llevarlo a buen puerto, pero...

-Sos hincha de Olimpia, uno más de Olimpia...

-Sí... ¡Y de Boca!”.

🗣️"Mirá toda esta gente que está acá, es una locura", señaló Gianluca Palermo, hijo del DT de Olimpia.



🎙️ "Esto es lo que quería sentir de este título, es una felicidad enorme porque nos costó mucho", mencionó Martín Palermo luego del empate ante Nacional. #ClausuraAPF2024 pic.twitter.com/On30OUT2vB — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 25, 2024

Rápidamente, en volcánicos tiempos digitales, su sentencia replicó la nostalgia. Palermo es muchas cosas, el dueño de tantas vidas, aunque básicamente Palermo es Boca. Ahora, mientras aguarda pacientemente su oportunidad, del otro lado del mostrador luego de casi 12 temporadas de tácticas de todo tipo, es tiempo de volver a ser. Deja el traje de la corrección política y se permite emocionarse. Y tirar alguna de sus locuras.

“El otro día no pudimos compartirlo con la gente. Esto es increíble, compartirlo con esta gente. El otro día fue impresionante, pero esta locura la quería sentir. Saborear este título, sentirlo con la familia. Vino mi hermano, está mi señora, mi hijo. Quiero disfrutarlo porque me costó mucho”, sostiene Palermo.

Martín Palermo, con todos y... con la copa DANIEL DUARTE - AFP

Una semana atrás, Olimpia empató 0 a 0 frente a Sportivo 2 de Mayo y se consagró campeón del fútbol paraguayo. El Decano celebró primero en el humilde estadio Río Parapití de la ciudad norteña de Pedro Juan Caballero, respaldado en un plantel aguerrido y en los argentinos Manuel Capasso, Víctor Salazar, Matías Vera y Alan Morinigo, y un emblema, Lucas Pratto. Y algo más: vive a corazón abierto, emocionado no sólo por el título, sino por las vueltas de la vida. Un gran campeón que más de una vez estuvo de rodillas, al borde de la burla, protagonista de un sinfín de infortunios.

“Y, soy medio sensible para esto, pero bueno. Es la emoción, la alegría de algo tan importante para uno como entrenador que consigue un título”, sostuvo, días atrás. En ese momento, el club aprovechó sus redes sociales para celebrar y lo hizo con una dedicatoria especial para el entrenador. “Tu vida de película, merecía su momento de Gloria con nuestro escudo. ¡Y fue a tu ritmo, Loco!”, rubricó la cuenta de twitter del Decano. Además, citaron la nostálgica canción que entonaban los fanáticos de Boca cada vez que Palermo pisaba la Bombonera: “Muchas gracias, Palermo...”.

Martín Palermo 🇦🇷, emocionado después de conseguir su primer título como DT con Olimpia 🇵🇾.pic.twitter.com/7yDw1nQZBT — VarskySports (@VarskySports) November 17, 2024

La conexión xeneize siempre está. Como un bello fantasma que lo recorre, tan cerca, tan lejos de la Bombonera. “Tantos históricos como el Loco González -que jugó conmigo en Estudiantes y tiene un pasado con tanta historia- hablar con él, contarme cómo es el club, cómo es la gente... Me decía ‘esto es cuando se acomode un poquito y estés bien, vas a ver que te va a hacer sentir lo que vos sentías en Boca’. Y la realidad fue así”.

Se involucró en la política xeneize al apoyar tiempo atrás a Andrés Ibarra, el candidato de Mauricio Macri que perdió las elecciones frente a Juan Román Riquelme. Por eso, cada vez que se cruzan esos colores en sus ojos claros, tira la pelota a un costado. “Lo vivo como que en algún momento se va a dar. No me pongo tiempos ni nada. Son cosas que se van a dar solas. Fui pasando por otros clubes porque yo lo sentía, necesitaba trabajar y necesitaba pasar eso, porque después todo lo que venga y lo que yo busco, y obviamente quiero cumplir, se va a dar en el momento que tenga que ser”, asumió.

¡𝐋𝐀 𝟒𝟕 𝐅𝐔𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐆𝐈𝐑𝐀! 🎸🤘🏻🪩



Esta es la banda de #La47.



La que recorrió el país de Norte a Sur, de Este a Oeste.



Es la banda que explotó estadios en cada ciudad en la que tuvo que tocar.

La que con acordes y solos hizo bailar a muchos.

La que ensayó a sol y… pic.twitter.com/Ie8D3TOJdv — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 17, 2024

Es el primer título que obtiene como DT y lo logró en el octavo club que dirige. El Titán comenzó su aventura en Godoy Cruz, en el año 2012. Luego pasó por Arsenal, entre 2014 y 2015. Estuvo en Unión Española de Chile, en Pachuca de México y Curicó Unido, también de Chile.

Volvió al fútbol argentino para dirigir a Aldosivi entre 2021 y 2022, y luego pasó a Platense en enero del 2023, hasta alcanzar la final de la Copa de la Liga a fines del año pasado frente a Rosario Central. El 13 de febrero del 2024 asumió en Olimpia. En el Apertura, el equipo terminó en el tercer puesto con 36 puntos, por debajo del campeón Libertad y el segundo, Cerro Porteño. En el Clausura creó una revolución y logró ser campeón. Además, el equipo se clasificó a la Copa Libertadores del 2025. Y ya tiene la renovación asegurada.

Confirmado: Martín Palermo dirigirá a Olimpia en la próxima Libertadores

El tiempo vuela. Cuando se vistió de mujer, cuando se tiñó el pelo. Cuando convertía los goles más disparatados. Las lesiones más dolorosas, el volver a empezar. El optimista del gol que le contó alguna vez a Susana Giménez por qué le decían El Loco. “Se dio en Estudiantes, cuando estaba el Profe Córdoba, que era más loco que yo. Tenía el pelo de otra manera, festejaba los goles de una manera rara, diferente. Todo tiene que ver con la imagen. Ahora, si no hubiera hecho tantos goles, me hubieran matado...”. Algo de todo aquello vuelve a empezar.

Ariel Ruya Por