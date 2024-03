Mauricio Pochettino se mostró furioso tras el empate de Chelsea con Burley por la Premier League

Escuchar

El entrenador Mauricio Pochettino exteriorizó su bronca este sábado tras ver a su equipo, Chelsea, empatar 2-2 como local con Burnley en Stamford Bridge, por la fecha 30 de la Premier League.

Los Blues se adelantaron dos veces en el marcador ante un rival que está en zona de descenso y se quedó con 10 jugadores al final de la primera mitad, previo a la ejecución del penal que anotó Cole Palmer para terminar esa etapa al frente. No obstante, en el segundo período, Josh Cullen igualó enseguida y, pese al doblete de Palmer, el festejo quedó anulado por el nuevo empate de Dara O’Shea, a nueve minutos del final.

Después del partido, Pochettino estaba claramente indignado por la oportunidad perdida de sumar tres puntos y mejorar en una tabla en la que navega en la mitad y está afuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.

Cole Palmer marcó dos goles, pero no le alcanzó a Chelsea para ganarle a Burnley por la Premier League. Zac Goodwin - PA Wire

“Estoy muy decepcionado por la forma en que en la segunda parte no manejamos la situación. Cuando jugamos en posesión y hacia adelante, somos capaces de crear demasiadas ocasiones, y tal vez no anotar. Todas las oportunidades que creamos... Necesitamos mejorar nuestra efectividad”, comenzó su evaluación el DT.

“No mostramos la capacidad, la energía ni la ira. Es lo mínimo para competir en la Premier League. En la fase defensiva concedemos demasiado. Por eso estoy tan molesto y decepcionado. Es más aquí [en tu corazón] y aquí [en tu cabeza] que en las piernas para ser fuerte como grupo, para ser fuerte como equipo. A veces está la circunstancia de que por diferentes razones vamos evolucionando lento en este sentido”, amplió Pochettino.

La queja de Mauricio Pochettino, disconforme con el juego y el resultado en Chelsea - Burnley, por la Premier League. Kin Cheung - AP

“Ésa es la clave. No es buscar excusas. El equipo jugó bien, sí. ¿Tenemos energía? Sí. ¿Vamos hacia adelante? Sí. Pero después cuando no tenemos la pelota no tenemos la misma energía”, continuó el argentino. Y fue más allá: “No estoy conforme con el rendimiento cuando no tenemos la pelota. Si somos capaces de crear oportunidades como lo hicimos y tenemos la capacidad de movernos y encontrar todas las diferentes formas de penetrar a un equipo que juega con un bloqueo detrás y muy físico, necesitamos también ser fuertes y tener capacidad en la recuperación”.

En su furia, Pochettino dejó más conceptos y comparaciones: “Recuerden la primera parte. El arquero de ellos entró rápido en acción y la jugada terminó en nuestro último tercio, dentro del área. Eso es tener hambre, competir. Perdón por mi discurso, pero es difícil aceptar no ganar un partido así. Es un partido que había que ganar para mejorar nuestra posición”.

El resumen de Chelsea - Burnley

Y cerró: “Tenemos que aceptarlo y recuperarnos de esta situación. El jueves tenemos otro partido en nuestra cancha y debemos estar con toda la energía para ser competitivos y despejar la cabeza ahora”. Por una nueva fecha del torneo inglés, recibirá a Manchester United, en una de las últimas posibilidades de recomponer su imagen, subir en la tabla y soñar con una remontada que le permita lograr una épica llegada a un lugar de clasificación a las copas.

La síntesis

Las posiciones

LA NACION