Merentiel, el único sobreviviente de la final de 2023, ante otra chance de saldar una cuenta pendiente con Boca

RÍO DE JANEIRO (Enviado especial).- Miguel Merentiel camina por el lobby del Windsor Marapendi con gesto serio, ya metido en el partido que Boca jugará este martes a las 21.30 frente a Vasco da Gama. Parece abstraído de lo que sucede alrededor, aunque con él nunca se sabe: puede cruzarse con un compañero, lanzar una broma y seguir como si nada. En la cancha también tiene algo de eso. No necesita intervenir demasiado ni estar siempre en contacto con la pelota. Se mueve entre los centrales, ataca los espacios y muchas veces aparece cuando menos se lo espera.

Hay otro detalle que vuelve especial esta noche para el uruguayo: es el único futbolista de Boca que disputó la final de la Copa Libertadores 2023 en el Maracaná que todavía integra el plantel. Nicolás Figal, titular frente a Fluminense, estará entre los suplentes, mientras que Javier García, que ocupó un lugar en el banco en ese partido, volvió a acompañar a la delegación aunque esta vez no formará parte de la planilla. Tres años después, Merentiel - “la Bestia”- volverá al mismo escenario. No hay comparación posible entre aquella definición, con la Libertadores en juego, y una semifinal de Sudamericana, pero para él significará volver al escenario en que Boca estuvo más cerca de un título internacional durante su etapa en el club.

Merentiel fue titular en la final de la Libertadores 2023 frente a Fluminense, aunque casi no tuvo situaciones de gol Aníbal Greco

Aquella tarde compartió delantera con Edinson Cavani. Ahora el contexto es diferente. Llegará como una de la principal referencia ofensiva de un equipo obligado a marcar después del 0-1 de la Bombonera. Y también después de recuperar un lugar que había perdido de manera sorpresiva justamente en el primer partido frente a Vasco, cuando Arruabarrena eligió a Enner Valencia.

Cuatro días más tarde fue titular por el Clausura, frente a Talleres, convirtió y volvió a meterse en la pelea por el puesto. Todo indica que regresará al equipo desde el comienzo, junto a Leonel Flores y con una duda para completar el ataque: Sebastián Villa o Alan Velasco. Las otras incógnitas pasan por Leandro Paredes, que todavía se recupera de un desgarro y podría arrancar en el banco. Si no juega, el lugar será para Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón.

Ante Vasco da Gama, en la Bombonera, Merentiel fue suplente por primera vez en esta Copa Sudamericana Gonzalo Colini - La Nación

Merentiel es el máximo goleador del equipo tanto en esta Copa Sudamericana, con tres tantos, como en el Clausura, con cinco. En el torneo continental convirtió en tres series diferentes: anotó el 1-0 frente a O’Higgins en la Bombonera, convirtió en el 4-0 sobre Recoleta en Paraguay y anotó el único gol contra San Pablo como local. Dos de esos goles fueron claves para que Boca sacara adelante la serie.

Río de Janeiro amaneció bajo la lluvia. Durante las primeras horas hubo poca gente en las calles, más allá de quienes debían salir a trabajar. En Barra da Tijuca, una de las zonas turísticas de la ciudad, buena parte de los visitantes eligió resguardarse en los hoteles. También los hinchas de Boca: apenas un pequeño grupo pasó durante la mañana por la puerta del hotel donde se concentra el plantel. La escena todavía está lejos del clima que se espera más tarde, aunque la tensión irá creciendo a medida que se acerque el partido.

Un grupo de hinchas de Boca se reunió este lunes en Copacabana para empezar a palpitar el partido en el Maracaná PABLO PORCIUNCULA - AFP

Cerca de las 2 de la madrugada se escuchó una serie de bombas de estruendo lanzadas desde la playa, ubicada a unos 50 metros del hotel, apenas cruzando la avenida. La situación se repitió alrededor de las 4. Las dos tandas duraron menos de un minuto, pero retumbaron con fuerza en el edificio. La intención era clara: interrumpir el descanso del plantel.

Merentiel ya conoce esa clase de partidos. También conoce Brasil: pasó por Palmeiras antes de llegar a Boca. Pero su primer partido oficial en el Maracaná fue justamente aquella final del 4 de noviembre de 2023. En la previa había definido al encuentro como “el partido de mi vida”. Boca perdió 2-1 frente a Fluminense y desde entonces no volvió a jugar en este estadio.

Miguel Merentiel, durante la última práctica de Boca en Brasil antes de la revancha frente a Vasco da Gama Prensa Boca

Hoy lleva 64 goles en 185 partidos y ocupa el puesto 22 entre los máximos anotadores de la historia de Boca. Se fijó además un objetivo personal para el cierre de la temporada: entrar en el top 20. Con cuatro goles superará a Hugo Curioni y con siete dejará atrás a Darío Benedetto.

En competencias internacionales anotó uno en la Libertadores 2023, uno en la Sudamericana 2024, uno en el Mundial de Clubes 2025, otro en la Libertadores 2026 y tres en esta Sudamericana. También se ganó el cariño de los hinchas. Por los goles, pero también por la entrega, la presión y por la forma de festejarlos. Incluso cuando perdió el puesto, la gente lo siguió apoyando.

Merentiel celebra su gol ante San Pablo, en la Bombonera, en el 1-0 de la ida de los cuartos de final Facundo Morales / Fotobaires

Hay, además, tiene una cuenta pendiente. Merentiel participó de 16 competencias desde su llegada y aún no pudo consagrarse campeón con Boca. La vez que estuvo más cerca fue precisamente en aquel Maracaná de 2023. Ahora el club sigue con posibilidades en cuatro frentes: la Sudamericana, el Clausura y la Copa Argentina, además de la pelea por la tabla anual.

Merentiel lo vive a su manera: metido, sin mostrar demasiado, pero con la sensación de que, en cualquier momento, puede generar una sonrisa.