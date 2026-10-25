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Messi Cup 2026, en vivo: cómo ver online los partidos

El certamen se disputa desde este domingo en Miami con la participación de River, Boca Juniors y Newell’s entre los 16 equipos

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La segunda edición de la Messi Cup se realiza, otra vez, en Inter Miami
La segunda edición de la Messi Cup se realiza, otra vez, en Inter MiamiMessi Cup

Se desarrolla desde este domingo la segunda edición de la Messi Cup, el certamen para juveniles Sub 16 que reúne a algunos de los mejores clubes del planeta en las instalaciones de Inter Miami en Estados Unidos, tanto en el IMFC Stadium como en los campos de entrenamiento de Florida Blue.

  • Todos los partidos del torneo creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario que fundó el propio futbolista se transmiten en vivo por la plataforma Digital Disney+ Premium -se requiere se suscriptor-. Además, hay duelos que se emiten por TV a través de alguna de las señales de ESPN.
River Plate es uno de los tres equipos argentinos en la Messi Cup
River Plate es uno de los tres equipos argentinos en la Messi CupRiver Plate

Esta vez el campeonato tiene 16 participantes, entre los que sobrale River -campeón defensor del título-, Boca y Newell’s. El Millonario comparte la zona A con Chelsea, Ajax e Inter; la Lepra compite en la B con Barcelona, Palmeiras y Arsenal; y el xeneize está en la D con UE Cornellá, Manchester City y Flamengo. En el Grupo C, en tanto, figuran Independiente del Valle, Inter Miami, Atlético de Madrid y Benfica.

Fixture de la Messi Cup 2026

Grupo A

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

  • 16: Ajax vs. Inter - Disney+ Premium.
  • 20.05: River vs. Chelsea - ESPN 3 y Disney+ Premium.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

  • 14.30: River vs. Ajax - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 16: Chelsea vs. Inter - Disney+ Premium.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

  • 17.30: River vs. Inter - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 17.30: Chelsea vs. Ajax - Disney+ Premium.

Grupo B

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

  • 16: Barcelona vs. Palmeiras - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • 17.30: Arsenal vs. Newell’s - Disney+ Premium.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

  • 17.30: Barcelona vs. Arsenal - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 19: Palmeiras vs. Newell’s - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

  • 16: Barcelona vs. Newell’s - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 17.30: Palmeiras vs. Arsenal - Disney+ Premium.

Grupo C

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

  • 14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • 16: Atlético de Madrid vs. Benfica - Disney+ Premium.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

  • 17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle.
  • 17.30: Benfica vs. Inter Miami - Disney+ Premium.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

  • 16: Atlético de Madrid vs. Inter Miami - Disney+ Premium.
  • 16: Benfica vs. Independiente del Valle - Disney+ Premium.

Grupo D

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

  • 17.30: Manchester City vs. Boca - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • 17.30: Flamengo vs. UE Cornellá - Disney+ Premium.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

  • 16: Manchester City vs. Flamengo - Disney+ Premium.
  • 16: Boca vs. UE Cornellá - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

  • 19: Manchester City vs. UE Cornellá - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 14.30: Boca vs. Flamengo - ESPN 2 y Disney+ Premium.
Inter Miami es otra vez anfitrión de la Messi Cup
Inter Miami es otra vez anfitrión de la Messi CupMessi Cup

Los equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno y en la primera etapa se enfrentan todos contra todos a una rueda. El primero y segundo de cada zona avanzan a la Copa de Oro mientras que el tercero y cuarto juegan la Copa de Plata, ambas desde los cuartos de final.

  • Los partidos son de dos tiempos de media hora en la primera ronda y dos de 35′ en los cruces eliminatorios.
Así se define la Messi Cup 2026
Así se define la Messi Cup 2026
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