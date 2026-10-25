Messi Cup 2026, en vivo: cómo ver online los partidos

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El certamen se disputa desde este domingo en Miami con la participación de River, Boca Juniors y Newell’s entre los 16 equipos
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Se desarrolla desde este domingo la segunda edición de la Messi Cup, el certamen para juveniles Sub 16 que reúne a algunos de los mejores clubes del planeta en las instalaciones de Inter Miami en Estados Unidos, tanto en el IMFC Stadium como en los campos de entrenamiento de Florida Blue.
- Todos los partidos del torneo creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario que fundó el propio futbolista se transmiten en vivo por la plataforma Digital Disney+ Premium -se requiere se suscriptor-. Además, hay duelos que se emiten por TV a través de alguna de las señales de ESPN.
Esta vez el campeonato tiene 16 participantes, entre los que sobrale River -campeón defensor del título-, Boca y Newell’s. El Millonario comparte la zona A con Chelsea, Ajax e Inter; la Lepra compite en la B con Barcelona, Palmeiras y Arsenal; y el xeneize está en la D con UE Cornellá, Manchester City y Flamengo. En el Grupo C, en tanto, figuran Independiente del Valle, Inter Miami, Atlético de Madrid y Benfica.
Fixture de la Messi Cup 2026
Grupo A
Fecha 1 - Domingo 25 de octubre
- 16: Ajax vs. Inter - Disney+ Premium.
- 20.05: River vs. Chelsea - ESPN 3 y Disney+ Premium.
Fecha 2 - Lunes 26 de octubre
- 14.30: River vs. Ajax - ESPN 2 y Disney+ Premium.
- 16: Chelsea vs. Inter - Disney+ Premium.
Fecha 3 - Martes 27 de octubre
- 17.30: River vs. Inter - ESPN 2 y Disney+ Premium.
- 17.30: Chelsea vs. Ajax - Disney+ Premium.
Grupo B
Fecha 1 - Domingo 25 de octubre
- 16: Barcelona vs. Palmeiras - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 17.30: Arsenal vs. Newell’s - Disney+ Premium.
Fecha 2 - Lunes 26 de octubre
- 17.30: Barcelona vs. Arsenal - ESPN 2 y Disney+ Premium.
- 19: Palmeiras vs. Newell’s - ESPN 2 y Disney+ Premium.
Fecha 3 - Martes 27 de octubre
- 16: Barcelona vs. Newell’s - ESPN 2 y Disney+ Premium.
- 17.30: Palmeiras vs. Arsenal - Disney+ Premium.
Grupo C
Fecha 1 - Domingo 25 de octubre
- 14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 16: Atlético de Madrid vs. Benfica - Disney+ Premium.
Fecha 2 - Lunes 26 de octubre
- 17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle.
- 17.30: Benfica vs. Inter Miami - Disney+ Premium.
Fecha 3 - Martes 27 de octubre
- 16: Atlético de Madrid vs. Inter Miami - Disney+ Premium.
- 16: Benfica vs. Independiente del Valle - Disney+ Premium.
Grupo D
Fecha 1 - Domingo 25 de octubre
- 17.30: Manchester City vs. Boca - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 17.30: Flamengo vs. UE Cornellá - Disney+ Premium.
Fecha 2 - Lunes 26 de octubre
- 16: Manchester City vs. Flamengo - Disney+ Premium.
- 16: Boca vs. UE Cornellá - ESPN 2 y Disney+ Premium.
Fecha 3 - Martes 27 de octubre
- 19: Manchester City vs. UE Cornellá - ESPN 2 y Disney+ Premium.
- 14.30: Boca vs. Flamengo - ESPN 2 y Disney+ Premium.
Los equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno y en la primera etapa se enfrentan todos contra todos a una rueda. El primero y segundo de cada zona avanzan a la Copa de Oro mientras que el tercero y cuarto juegan la Copa de Plata, ambas desde los cuartos de final.
- Los partidos son de dos tiempos de media hora en la primera ronda y dos de 35′ en los cruces eliminatorios.
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Agenda de TV y streaming del domingo: Independiente - Boca, River - Racing, Barcelona - Real Madrid y Colapinto