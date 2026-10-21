Messi Cup 2026: formato, fixture y los argentinos participantes

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El torneo Sub 16 contará con la participación de tres clubes argentinos; River es el primer y único campeón, ya que en 2025 venció en la final a Atlético de Madrid
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La Messi Cup 2026 se disputa entre el domingo 25 de octubre y el domingo 1° de noviembre en Fort Lauderdale, Estados Unidos. El certamen Sub 16 creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario, fundada por el propio futbolista, contará con la participación de 16 equipos de todo el mundo. Entre ellos aparecen River, primer y único campeón, Newell’s y Boca, el único de los tres que no participó del certamen en 2025.
Además del combinado de la Ribera, los otros equipos que tendrán su primera participación son: Ajax, Palmeiras, Arsenal, Benfica, Independiente del Valle, Flamengo y UE Cornellá, uno de los clubes que Messi adquirió en los últimos meses (los otros son Deportivo LSM de Uruguay, Eldense de España y Leones FC de Rosario, su ciudad natal). El resto de los invitados son Chelsea, Inter de Milán, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter Miami y Manchester City.
El formato del torneo es diferente al de la primera y única edición, realizada en 2025, porque aumentó la cantidad de participantes. Los 16 clubes, todos invitados, estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Se juegan dos tiempos de media hora en la primera ronda y dos de 35′ en las semifinales y la final. Los líderes y escoltas de cada zona avanzan a la División Copa Oro, y los que terminen en el tercer y cuarto puesto jugarán la División Copa Plata. Esto permite que todos jueguen la misma cantidad de partidos.
Grupos de la Messi Cup 2026
Grupo A
- River
- Chelsea
- Ajax
- Inter de Milán
Grupo B
- Barcelona
- Palmeiras
- Arsenal
- Newell’s
Grupo C
- Atlético de Madrid
- Benfica
- Independiente del Valle
- Inter Miami
Grupo D
- Manchester City
- Boca
- Flamengo
- UE Cornellá
¡Así están los grupos en la Messi Cup!— Messi Cup (@themessicup) October 12, 2026
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Here are the groups in the Messi Cup! pic.twitter.com/uLqGrVkMZ1
Cómo ver online la Messi Cup 2026
El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se podrán ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados también estarán disponibles en televisión a través de alguna de las señales de ESPN.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
Cronograma de la etapa de grupos
Domingo 25 de octubre
- 14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami - Grupo C
- 16: Ajax vs. Inter - Grupo A
- 16: Barcelona vs. Palmeiras - Grupo B
- 16: Atlético de Madrid vs. Benfica - Grupo C
- 17.30: Arsenal vs. Newell’s - Grupo B
- 17.30: Manchester City vs. Boca - Grupo D
- 17.30: Flamengo vs. UE Cornellá - Grupo D
- 20.05: River vs. Chelsea - Grupo A
Lunes 26 de octubre
- 14.30: River vs. Ajax - Grupo A
- 16: Manchester City vs. Flamengo - Grupo D
- 16: Boca vs. UE Cornellá - Grupo D
- 16: Chelsea vs. Inter - Grupo A
- 17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle - Grupo C
- 17.30: Benfica vs. Inter Miami - Grupo C
- 17.30: Barcelona vs. Arsenal - Grupo B
- 19: Palmeiras vs. Newell’s - Grupo B
Martes 27 de octubre
- 14.30: Boca vs. Flamengo - Grupo D
- 16: Barcelona vs. Newell’s - Grupo B
- 16: Atlético de Madrid vs. Inter Miami - Grupo C
- 16: Benfica vs. Independiente del Valle - Grupo C
- 17.30: River vs. Inter - Grupo A
- 17.30: Chelsea vs. Ajax - Grupo A
- 17.30: Palmeiras vs. Arsenal - Grupo B
- 19: Manchester City vs. UE Cornellá - Grupo D
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