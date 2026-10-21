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Messi Cup 2026: por dónde pasan los partidos y qué canal los transmiten en vivo

Los 48 encuentros del certamen para menores de 16 años se podrán ver en la Argentina; los representantes locales son River, Boca y Newell’s

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La edición 2026 de la Messi Cup será la segunda de la historia
La edición 2026 de la Messi Cup será la segunda de la historiaMessi Cup

Uno de los certámenes para juveniles Sub 16 más importantes del planeta es la Messi Cup, cuya segunda edicion será este año entre el 25 de octubre y el 1° de noviembre próximos en el IMFC Stadium y en los campos de entrenamiento Florida Blue, ambos propiedad de Inter Miami en Estados Unidos.

  • Todos los partidos del torneo creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario que fundó el propio futbolista se transmitirán en vivo por la plataforma Digital Disney+ Premium. Además, habrá duelos que se emitirán por TV a través de alguna de las señales de ESPN.
River Plate ganó la primera y única edición de la Messi Cup que se disputó hasta el momento
River Plate ganó la primera y única edición de la Messi Cup que se disputó hasta el momentoRiver Plate

Esta vez el campeonato tendrá 16 participantes, entre los que sobrale River -campeón defensor del título-, Boca y Newell’s. El Millonario comparte la zona A con Chelsea, Ajax e Inter; la Lepra competirá en la B con Barcelona, Palmeiras y Arsenal; y el xeneize está en la D con UE Cornellá, Manchester City y Flamengo. En el Grupo C, en tanto, estarán Independiente del Valle, Inter Miami, Atlético de Madrid y Benfica.

Los equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno y en la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una rueda. El primero y segundo de cada zona competirán por el título en la Copa de Oro mientras que el tercero y cuarto jugarán la Copa de Plata, ambas desde los cuartos de final.

  • Los partidos son de dos tiempos de media hora en la primera ronda y dos de 35′ en los cruces eliminatorios.
Inter Miami será otra vez anfitrión de la Messi Cup
Inter Miami será otra vez anfitrión de la Messi CupMessi Cup

Fixture de la Messi Cup 2026

Grupo A

Fecha 1

  • 16: Ajax vs. Inter.
  • 20.05: River vs. Chelsea.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

  • 14.30: River vs. Ajax.
  • 16: Chelsea vs. Inter.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

  • 17.30: River vs. Inter.
  • 17.30: Chelsea vs. Ajax.

Grupo B

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

  • 16: Barcelona vs. Palmeiras.
  • 17.30: Arsenal vs. Newell’s.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

  • 17.30: Barcelona vs. Arsenal.
  • 19: Palmeiras vs. Newell’s.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

  • 16: Barcelona vs. Newell’s.
  • 17.30: Palmeiras vs. Arsenal.

Grupo C

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

  • 14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami.
  • 16: Atlético de Madrid vs. Benfica.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

  • 17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle.
  • 17.30: Benfica vs. Inter Miami.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

  • 16: Atlético de Madrid vs. Inter Miami.
  • 16: Benfica vs. Independiente del Valle.

Grupo D

Fecha 1 - Domingo 25 de octubre

  • 17.30: Manchester City vs. Boca.
  • 17.30: Flamengo vs. UE Cornellá.

Fecha 2 - Lunes 26 de octubre

  • 16: Manchester City vs. Flamengo.
  • 16: Boca vs. UE Cornellá.

Fecha 3 - Martes 27 de octubre

  • 19: Manchester City vs. UE Cornellá.
  • 14.30: Boca vs. Flamengo.
Así se define la Messi Cup 2026
Así se define la Messi Cup 2026
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