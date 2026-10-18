Messi estará en Oviedo y ya genera furor: las entradas para verlo en un acto se agotaron en 13 minutos

Trece minutos es el tiempo que tardaron en agotarse las 4.700 entradas que la Fundación Princesa de Asturias puso a disposición del público general para el encuentro que Lionel Messi, galardonado con el Princesa de Asturias de los Deportes 2026, mantendrá con la comunidad educativa el próximo jueves, 22 de octubre, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Según informó la Fundación, el pico más alto de personas conectadas al mismo tiempo fue de 16.200, lo que da cuenta del interés que despierta la presencia del ex capitán de la selección argentina en la ciudad del norte de España.

El encuentro, dirigido principalmente al público infantil y juvenil, se realizará a las 17.30 del próximo jueves y estará orientado especialmente a los alumnos de los centros educativos, que participaron en la actividad “El juego del 10″, del programa cultural ”Toma la palabra".

El recinto contará con un aforo disponible de 62.000 localidades, una vez descontadas las butacas que deberán anularse por la disposición del escenario. De ellas, 15.000 estarán reservadas para integrantes de la comunidad educativa que participaron en “El juego del 10″ y las 4700 restantes son las destinadas al público general.

“El juego del 10″ es una propuesta promovida por la Fundación Princesa de Asturias en torno a la figura de Messi, en la que el alumnado, basándose en algunas de las declaraciones del galardonado, debía imaginar una nueva forma de jugar al fútbol en su centro educativo.

A los 39 años y ya retirado de la selección argentina, Messi sigue brillando, ahora en la MLS BRETT DAVIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para ello, cada clase tenía que crear un reglamento con diez puntos fundamentales que determinarían las normas del juego y que debían poner en práctica durante diez días.

Según el resultado obtenido, estas reglas podían modificarse y los participantes debían valorar si se mantenían durante el resto del curso. Con esta actividad se busca fomentar la reflexión y la práctica de un fútbol más inclusivo, así como incentivar valores como el respeto y la empatía.

Así, Messi protagonizará el jueves en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado este acto con público infantil y juvenil, un día antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, concedido por su “excepcional trayectoria deportiva”, además de por “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

Una trayectoria brillante

Messi llegará a Oviedo con una trayectoria que permite entender la dimensión deportiva de la convocatoria. Nacido en Rosario en 1987, se trasladó a Barcelona con trece años para incorporarse a La Masía y debutó con el primer equipo azulgrana en 2004.

Su carrera incluye ocho Balones de Oro, cuatro Champions League y diez títulos de Liga, además del Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América con Argentina, más la Finalissima y la medalla olímpica en Pekín 2008. Tras su etapa en el Barcelona pasó por el Paris Saint-Germain y continuó su trayectoria en el Inter Miami.

La máxima emoción: Messi besa la Copa del mundo tras lograr el título en Qatar 2022 KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El vínculo con la infancia también forma parte de su actividad fuera del terreno de juego. Es embajador de UNICEF desde 2010 y, a través de su fundación, impulsa iniciativas relacionadas con la educación y la salud de menores en situación de vulnerabilidad.

El jurado que le concedió el Princesa de Asturias, presidido por Teresa Perales, valoró tanto su trayectoria deportiva como esa labor social. En el acta, fechada el 3 de junio, destacó además su constancia, su humildad y su compromiso con el juego colectivo.

El mensaje de Messi a los chicos

Al conocer la concesión del premio, Messi explicó que el reconocimiento tenía un significado especial por su relación con España, donde creció como futbolista y nacieron sus hijos. También recordó la ayuda de compañeros, familiares y otras personas a lo largo de su carrera.

En aquel agradecimiento dejó una frase que conecta directamente con el público al que se dirige el encuentro: “Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando”. A ese deseo añadió la importancia del trabajo, del respeto y de los valores que transmite el deporte.