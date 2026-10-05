México vs. Chile por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre México y Chile, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, se llevará a cabo este martes 6 de octubre a las 23.30 h. El escenario elegido para este enfrentamiento es el Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado en la ciudad de Los Angeles, California.

El presente de ambos seleccionados

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras resultados adversos en sus presentaciones más recientes. México afronta este duelo luego de una derrota por 3-0 ante Estados Unidos, mientras que Chile también viene de caer frente al mismo rival, Estados Unidos, en un encuentro que finalizó 4-2.

Antecedentes y contexto

El choque en California sirve como banco de pruebas para los cuerpos técnicos de ambos países. Al tratarse de un compromiso amistoso en el marco del calendario 2026, los equipos buscan rodaje y consolidar nuevas piezas tácticas, aprovechando la neutralidad de la sede para convocar a sus principales figuras disponibles en este tramo de la temporada.

Lo que está en juego

Más allá de la ausencia de puntos oficiales en disputa, el resultado del partido es fundamental para el prestigio de ambas selecciones. Para México, ganar significa recuperar la confianza tras la caída en el clásico regional, mientras que para Chile representa una oportunidad clave para estabilizar su funcionamiento colectivo tras los goles recibidos en su última actuación.