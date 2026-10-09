Minnesota United FC vs. Houston Dynamo FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Minnesota United FC y Houston Dynamo FC correspondiente a la jornada 29 de la MLS se disputará este sábado 10 de octubre a las 21.30 h en el Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropiezos en sus presentaciones anteriores. Minnesota United FC buscará recuperarse luego de caer por 3-1 ante Seattle Sounders FC, mientras que Houston Dynamo FC llega tras haber perdido 2-0 frente a Sporting Kansas City en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

El partido en el Allianz Field representa una oportunidad para que los locales aprovechen la localía ante un Houston Dynamo FC que también arriba con la urgencia de sumar puntos tras su reciente derrota fuera de casa. El historial reciente muestra a ambos equipos intentando estabilizar su rendimiento en la recta final de la temporada regular.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, los tres puntos en disputa en esta jornada 29 son cruciales para escalar posiciones en la tabla de la MLS y consolidar sus aspiraciones de cara a los próximos desafíos del certamen. Sumar en este cruce directo será determinante para mantener vivas las expectativas en la temporada 2026.