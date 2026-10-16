Minnesota United FC vs. St. Louis City SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Minnesota United FC y St. Louis City SC, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará este sábado 17 de octubre a las 17.30 h en el Allianz Field, ubicado en la ciudad de Saint Paul, Minnesota.

El momento de los equipos

Minnesota United FC llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 en su última presentación ante Colorado Rapids. Por su parte, el conjunto de St. Louis City SC también viene de registrar un empate, habiendo igualado 0-0 frente a Vancouver Whitecaps FC en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos buscan reencontrarse con la victoria tras sus respectivas igualdades en la fecha pasada. El rendimiento reciente de los dos conjuntos muestra una paridad en cuanto a la necesidad de sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de la temporada 2026 de la MLS.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos clubes en esta etapa de la temporada. Sumar los tres puntos resulta vital para que tanto Minnesota United FC como St. Louis City SC mantengan sus expectativas intactas en la recta final del certamen.