Mirassol vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Mirassol e Internacional, correspondiente a la fecha 31 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este viernes 16 de octubre a las 20.00 h en el Estadio José Maria de Campos Maia, ubicado en la ciudad de Mirassol.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos refleja la necesidad de sumar puntos para consolidar sus aspiraciones en el torneo. Mirassol llega a este compromiso tras haber sufrido una derrota por 1-0 ante Bahia en su presentación anterior. Por su parte, Internacional arriba a la ciudad de Mirassol luego de igualar 1-1 frente a Grêmio en su último partido disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos buscarán revertir su suerte tras los resultados obtenidos en la jornada pasada. El rendimiento en este tramo final del Brasileirao será determinante, considerando que cada unidad es fundamental para las posiciones en la tabla de cara al cierre de la temporada 2026.

Lo que está en juego

Este cruce representa una oportunidad clave para que ambos elencos retomen la senda del triunfo. Para el local, la victoria en su estadio es vital para recuperar confianza, mientras que la visita intentará aprovechar la inercia competitiva tras el empate reciente para escalar posiciones en la clasificación general del certamen.