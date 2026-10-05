Moldavia vs. Eslovaquia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Moldavia y Eslovaquia correspondiente al grupo C3 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el Stadionul Zimbru, ubicado en la ciudad de Chisinau.

El momento de los equipos

Moldavia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Kazajistán en su presentación anterior. Por el lado del conjunto visitante, Eslovaquia buscará reencontrarse con el triunfo luego de empatar 1-1 en su último duelo disputado contra Islas Feroe.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades distintas tras sus recientes actuaciones. Mientras Moldavia busca consolidar su rendimiento tras el último éxito, Eslovaquia pretende ajustar los detalles necesarios para sumar de a tres fuera de casa tras la igualdad cosechada en su fecha previa.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo C3. Sumar unidades en esta cuarta jornada de la Liga de Naciones es vital para las posiciones finales de la zona y para mantener las expectativas de cara a la clasificación del torneo.