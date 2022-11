Mundial 2022: Abdelkarim Hassan, el cañonero que aprendió a sentir el fútbol de la mano de Xavi y despierta la ilusión de Qatar

escuchar

El 2 de noviembre de 2016, durante un partido del campeonato qatarí, el lateral izquierdo del Al-Sadd, un joven de 23 años, subió al ataque y lanzó el centro bajo rumbo al área. Por ahí venía entrando un mediocampista ya veterano que transitaba la última etapa de una carrera brillante sin perder ni un gramo de justeza para llegar al lugar preciso en el momento justo. Acomodó el pie derecho y golpeó con delicadeza una pelota que solo frenó su recorrido en el fondo de la red rival. Abdelkarim Hassan, el autor del pase, no podía creerlo: le había dado una asistencia a Xavi Hernández, el hombre que en su apogeo manejó los hilos del Barcelona que muchos catalogan como mejor equipo de la historia y de la España campeona del mundo en 2010, a un crack con mayúsculas.

Hassan llevaba cuatro años en las filas del club más galardonado de Qatar -16 ligas, 17 copas y 2 Champions asiáticas-; el volante catalán había aterrizado en 2015 en el emirato, y hasta 2019 ambos compartirían 71 presencias en Al-Sadd, 5.794 minutos que para el joven qatarí fueron de absorción de conocimientos y progresos constantes. Más tarde, y después del retiro de Xavi como futbolista, la relación se mantuvo tres años más, ya que uno pasó a ser el entrenador del equipo y el otro, una de sus piezas básicas.

Hassan, hoy un pilar de la selección qatarí, coincidió cuatro años con Xavi en Al Sadd, un período que atesora Pixsell/MB Media - Getty Images Europe

“Xavi le aportó una nueva idea al fútbol de Qatar y del Al-Sadd. A mí personalmente y a todos en general nos ha ayudado mucho como jugador y técnico”, recuerda quien hoy, a sus 29 años, aprovecha todo lo aprendido bajo la batuta del ahora entrenador del Barcelona para ser uno de los adalides de la ilusión de un país que, además de ser un buen anfitrión, quiere cumplir con la mayor dignidad posible su debut en un Mundial.

La sudanesa es una de las colonias más numerosas entre las muchas extranjeros que pueblan el emirato. Unas 60.000 personas componen una comunidad muy activa, con integrantes que se destacan en varias disciplinas, muchos de ellos en el deporte. Mutaz Essa Barshim, triple medallista olímpico en salto en alto (oro en Tokio 2020, plata en Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012) y también triple campeón mundial, es tal vez el más notable, pero entre los futbolistas el nombre de Abdelkarim Hassan brilla con luz propia. Elegido como jugador asiático del año en 2018, sus actuaciones en la selección, donde lleva 120 partidos disputados con 15 goles convertidos, lo han elevado a la categoría de ídolo local, sobre todo tras la conquista de la Copa Asiática en 2019.

Qatar vs Emiratos arabes unidos Reuters

Los méritos de Hassan abarcan su entrega y sus virtudes defensivas, ya sea como marcador de punta o central zurdo, que es como últimamente suele ubicarlo el técnico Félix Sánchez en el combinado nacional; también su oportunismo para ganar de cabeza en el área adversaria haciendo valer sus 186 centímetros de altura, pero el carácter diferencial lo marca la categoría que desprende en cada contacto de la pelota con su pie izquierdo. Sus cambios de frente de 50 o 60 metros y sus pases largos para los delanteros a espaldas de la defensa rival son herramientas que el entrenador español aprovecha para saltar líneas de manera directa y disimular el limitado talento creativo del conjunto. Pero nada puede compararse a la dinamita de los lejanos remates de Abdelkarim.

El Cañonero o el Lanzallamas son apodos que, cuanto menos, obligan a prestar atención, y una breve revisión de la trayectoria de Hassan ayuda a obtener la respuesta. Dueño de una potencia formidable, el número 3 de Qatar ya se dio el gusto de convertir goles importantes ante rivales encumbrados y en ocasiones especiales.

En el Mundial de Clubes 2019, por ejemplo, destrabó el encuentro de primera ronda ante el Hienguene de Nueva Caledonia en el segundo tiempo del alargue; y apenas tres días más tarde tuvo que sufrirlo Marcelo Barovero. Desde un par de metros fuera del área y volcado sobre la izquierda Hassan lanzó un espectacular disparo cruzado que se clavó a media altura contra el palo zurdo del ex arquero de River. Fue el descuento para el 3-2 definitivo a favor del Monterrey mexicano y no le valió a Al-Sadd para avanzar en el torneo pero sí para despertar el interés por su nombre. De hecho, unos meses después, el Betis español intentó su fichaje, aunque no llegó a concretarse.

Hubiera sido la segunda tentativa de Hassan en Europa. La anterior, en 2017, apenas duró seis meses. Producto del Aspire Academy, un instituto de alto rendimiento donde se forma la mayoría de las figuras del deporte qatarí, Abdelkarim fue cedido a préstamo al Eupen de Bélgica, club propiedad del Aspire, pero aquello no resultó bien: “Esperaba ir a un club que participara en la Liga de Campeones, no a uno que compitiera solo por sobrevivir. Así, ni el club me ayudó a mí a dar lo mejor, ni ellos se beneficiaron de mi experiencia”.

Al colgar los botines en 2019, Xavi asumió como DT de Al Sadd, dirigiendo a Hassan hasta su regreso a Barcelona en 2021 KARIM JAAFAR - AFP

Tuvo suerte, porque Xavi continuaba en Al-Sadd a su regreso. Eso le permitió seguir aprendiendo la esencia del juego de la mano de un auténtico maestro. Los aficionados de Qatar saben que la misión de su equipo en la primera participación de su país en un Mundial es cumplir el mejor papel posible. También que el hecho de que Abdelkarim Hassan llegue a la cita en el punto exacto de su madurez futbolística es el mejor punto de partida.