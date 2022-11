Mundial de Qatar 2022: Alemania se salva, pero sufre un proyecto que no arranca y que sacude su historia

escuchar

DOHA (De un enviado especial).- No podía ser cierto. Se estaba sacudiendo nuevamente la lógica de los mundiales. Es verdad que no iba a ser algo inédito, pero imaginar una Copa del Mundo con Alemania al borde una eliminación otra vez en la instancia de grupos… Al Bayt, imponente por donde se lo mire, estaba quedando como la escenografía del primer gran impacto en Qatar 2022. No podía ser verdad que Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Thomas Müller se iban a despedir tan pronto de esta cita.

Es cierto que están en un proceso de reconstrucción, uno que lleva más de ocho años y que tiene momentos de incertidumbre que se prolongan. Incluso, algunos medios alemanes se atrevieron a decir que aquel festejo “gaucho” burlón para la Argentina, tras la coronación en Brasil 2014, a esta altura luce en sepia. Pero con el 1-1 ante España salvaron la ropa sobre el final y, como siempre, el fútbol parece darle una vida más para Alemania, a pesar que la historia le ponga en la actualidad números rojos.

Älvaro Morata celebra el gol de España ante Alemania

El 27 de junio de 2018, la selección de Alemania perdió 2-0 contra Corea del Sur en Kazán y quedó eliminada en la primera etapa de la Copa del Mundo de Rusia. El campeón reinante, que había jugado las semifinales en 7 de los 9 Mundiales anteriores y no bajaba de los cuartos de final desde 1938, caía de forma estrepitosa y veía por primera vez en mucho tiempo la necesidad de acomodar su rumbo.

Y justamente un 27, pero de noviembre, cuatro años más tarde, España estuvo a nada de darle un golpazo de esos que dejan marcas. Pero Alemania encontró una oportunidad más en Qatar, en los pies de Niclas Füllkrug para un 1-1 que detuvo un poco la hemorragia que le dejó la estocada de Japón en el primer paso en Qatar. Pero claro, nadie desconoce que por primera vez desde la Copa del Mundo de 1938, Alemania se va sin victorias en sus primeros dos partidos de etapa de grupos.

Si bien lo que mostró aquí Alemania fue mucho más saludable y se pareció más a lo que se pretende de semejante potencia, los fanáticos no pueden quitarse de la cabeza que desde hace cuatro años sólo acumulan frustraciones. Es que aquel fatídico 2018 culminó con otro golpe: en la UEFA Nations League, donde compartió el grupo A1 junto a Países Bajos y Francia, estuvo a un paso de descender. Logró apenas dos empates y dos derrotas , pero la ampliación de equipos para la siguiente competencia evitó dañar su historia.

Sergio Busquets. España vs Alemania fase de grupos.. Mundial Qatar 2022 Aníbal Greco - Enviado Especial / LA NACION

Buscó dar un golpe sobre la mesa, porque en 2019 sacó de las convocatorias a jugadores de la talla de Thomas Müller, Jerome Boateng y Mats Hummels, pero tampoco pudo recomponerse por completo. Mostró algo en las eliminatorias a la Eurocopa, con 7 triunfos y apenas una derrota ante Países Bajos . Fue cuando aparecieron los nombres de la nueva generación: Jonathan Tah, Lukas Klostermann, Kai Havertz, Julian Brandt o Leroy Sané.

Pero nuevamente la UEFA Nations League, realizada en medio de la pandemia, sobre el final de 2020, significó una verdadera pesadilla, porque justamente España, el que lo puso incómodo esta noche en Al Bayt y que estuvo a punto de dejarlo sin nada, le sacudió el orgullo con una de las derrotas más duras de la historia de la selección de Alemania: 6-0 y una respuesta inexistente.

No fue la mejor noche de Alemania, sobrevive en esta Copa del Mundo, sobre el final del partido pudo haber logrado la victoria que le permitiese espantar todos los fantasmas que sobrevuelan sobre el equipo, aun cuando con Hans-Dieter Flick pareció haber encontrado un método para volver a ser la misma de siempre.

Tras el partido, el DT de Alemania dijo: “A lo mejor este resultado nos va a dar un poco más de moral. Me ha gustado la mentalidad del equipo, así que estoy muy satisfecho. Los españoles empezaron bien, pero logramos reponernos y responder. Cambió un poco el partido, tomamos el control, defendimos bien trabajando duro”, dijo. Y agregó: “Tuvimos enfrente a un rival con muchas cualidades, es muy difícil defender cuando ataca este rival y hay que seguir trabajando atrás, corrigiendo cosas, pero la mentalidad ha sido la correcta y estoy más que contento con este partido”, insistió Flick.

Hans-Dieter Flick, DT de Alemania, se fue conforme con la reacción del equipo INA FASSBENDER - AFP

Sobre la última fecha ante Costa Rica, Flick aseguró: “Todavía queda mucho para Costa Rica, primero tenemos que digerir este partido. Costa Rica se defendió contra Japón y terminó consiguiendo un resultado favorable. Pero este equipo de Alemania necesita confianza, necesita creérselo”,

Pero tener sólo un punto tras los dos primeros juegos de esta cita, no hacen más que revivir, por ejemplo, la terrible caída en el comienzo de la eliminatoria rumbo a esta competencia, cuando Macedonia del Norte, lo superó por 2-1. Incluso, en las tribunas algunos fanáticos consideraban que si aquello sucedió por qué no podría ser Costa Rica otro verdugo, así como lo fue Corea del Sur.