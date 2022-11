Mundial Qatar 2022: Bélgica, las peleas internas y un partido decisivo con Croacia para no quedarse afuera de Qatar 2022

escuchar

Qatar 2022 no es el Mundial que Bélgica esperaba. El equipo dirigido por el español Roberto Martínez precisa un buen resultado ante Croacia, subcampeona vigente, para no quedarse afuera de la Copa del Mundo. La inesperada derrota en la segunda fecha ante Marruecos caló hondo en el vestuario y salieron a la luz internas y problemas entre dos de los referentes del plantel, como Kevin De Bruyne y Jan Vertonghen, el capitán. En el búnker de los Diablos Rojos admiten algunas diferencias. Pero buscan al “topo” que le filtró información a la prensa.

“Tuvimos una buena reunión ayer entre los jugadores, nos dijimos muchas cosas. Sobre todo insistimos en que todavía tenemos un partido por jugar, es lo más importante”, dijo el Eden Hazard, capitán del equipo belga, antes del entrenamiento del martes. Un detalle: estaba previsto que quienes respondieran a las preguntas de la prensa fueran Yannick Carrasco y Arthur Theate, como informa la agencia AFP. Sin embargo, la ola de rumores sobre el vestuario roto y las diferencias internas entre los futbolistas hizo que comparecieran dos pesos pesados del plantel, como Hazard y el arquero Thibaut Courtois.

Eden Hazard, capitán belga, durante el partido ante Marruecos, en el que los europeos cayeron por 2-0 y complicaron su clasificación a octavos de final en Qatar 2022 Pavel Golovkin - AP

“Sabemos que pasamos un momento más complicado que habitualmente. Los jugadores hablamos una hora, y nos dijimos cosas; buenas, menos buenas, algunas que no gustaron, pero hablamos”, blanqueó Hazard, que está lejos de su mejor versión, esa que le valió dejar Francia, donde se destacó con la camiseta de Lille y jugar en Chelsea o Real Madrid, su actual equipo. Courtois, elegido como el mejor arquero del pasado Mundial de Rusia 2018 (Bélgica dejó afuera a Brasil en cuartos de final), fue un poco más allá y apuntó contra el “topo” que filtró la información a la prensa sobre las diferencias en el equipo: “No hay problema, no es la verdad. Somos una familia. Si descubrimos quién dijo esas cosas falsas en la prensa, probablemente será su último día en el grupo”, amenazó el ex arquero de Atlético de Madrid y Chelsea.

“Era importante decir las cosas cara a cara en la reunión. Tenemos que ser honestos porque peleamos los unos por los otros en la cancha”, insistió Courtois. Y agregó: “Hubo pequeñas frustraciones tras la derrota (con Marruecos), algunos querían o necesitaban hablar. Es más fácil hacerlo juntos que en pequeños grupos. Aclaramos todo juntos. Hablé, pero prefiero guardarme mis palabras”, admitió el arquero belga. La interna, en realidad, había comenzado con un palazo de De Bruyne (quizás, el más talentoso del plantel mundialista) a sus propios compañeros: “Somos demasiado viejos”, aseguró el actual futbolista de Manchester City.

Kevin De Bruyne les da indicaciones a sus compañeros durante el partido que Bélgica perdió ante Marruecos por 2-0

“Creo que nuestra oportunidad estaba en 2018. Tenemos un buen equipo, pero nos estamos haciendo viejos. Hemos perdido la clave. Tenemos buenos jugadores nuevos que ingresaron, pero no están al nivel de otros jugadores en 2018. Nos veo más como extraños”, continuó De Bruyne. El capitán, Jan Vertonghen, no se dejó impresionar por esas declaraciones. Y le respondió en la zona mixta del partido con Marruecos, tras la pesante derrota por 2-0. “Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante”, contraatacó el defensor central que supo jugar en Barcelona y ahora milita en Anderlecht, de su país. Y agregó: “Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios. Es muy frustrante lo de hoy”. Bélgica, que no tuvo a Romelu Lukaku (su delantero estrella) en los dos primeros partidos, se juega su futuro en Qatar 2022 ante el subcampeón vigente, Croacia, este jueves a las 12 del mediodía (hora argentina) en Al-Rayyan.

Rumores en otros equipos

Los resultados adversos propician conflictos entre los futbolistas. La prensa se llenó de rumores en el vestuario serbio (empató 3-3 con Camerún luego de ir ganando 2-1). Y también hubo lío en el propio equipo africano: el entrenador Rigobert Song sacó del equipo a André Onana, el arquero titular, quien incluso se quedó afuera de la concentración y no jugará más en la Copa del Mundo.

André Onana y el entrenador del seleccionado de Camerún, Rigobert Song; por decisión del DT, el arquero de Inter de Milán fue expulsado del plantel y ya no jugará más en Qatar 2022 ISSOUF SANOGO - AFP

La discusión, en este caso, no habría sido por cuestiones personales, sino futbolísticas. El DT prefiere otro tipo de arquero y Onana, quien esta temporada dejó Ajax para ser suplente del esloveno Samir Handanovic en Inter (Italia). “Onana ha sido suspendido temporalmente y apartado del grupo por razones disciplinarias”, comunicó la Federación de Camerún, que preside el ex delantero Samuel Eto’o. A su vez, la entidad renovó su apoyo al entrenador, Song. Los africanos se juegan sus chances de seguir en carrera este viernes, desde las 16 y ante uno de los grandes candidatos al título: Brasil.

LA NACION