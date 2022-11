Mundial Qatar 2022: Cody Gakpo, el goleador inesperado, que según Van Gaal “tiene todo para ser una estrella”

escuchar

Holanda no es más Holanda en la nomenclatura geopolítica internacional, ahora es Países Bajos. Su seleccionado de fútbol sigue siendo la Orange, se lo identifica por su camiseta naranja, pero no remite al fútbol total de la década del 70. Volvió a un Mundial después de no clasificarse para el de Rusia. Nuevamente, como en Brasil 2014, lo hace de la mano de Louis Van Gaal, un entrenador de libreta férrea, intransigente en su convicción de llevar a la cancha la táctica que tiene en la cabeza. Se juega como él lo indica.

Países Bajos sorteó la etapa de grupos con solvencia, se clasificó a los octavos de final con dos triunfos, ante Senegal y Qatar, y un empate frente a un Ecuador que lo puso en aprietos. En nueve participaciones mundialistas, siempre superó la etapa clasificatoria, un récord que no consiguió ningún otro seleccionado en la historia. Ahora lo espera los Estados Unidos. El equipo no levanta olas de admiración, pero exige consideración y respeto.

El gol ante Qatar

Del fútbol neerlandés siempre se espera alguna novedad, se le reconoce su capacidad para alumbrar individualidades interesantes por su capacidad técnica y despliegue. Los futbolistas neerlandeses son muy bien aprendidos, mezclan lo que traen de cuna con la academia. En este primer tramo del Mundial de Qatar surge el nombre de Cody Gakpo como una revelación. Hizo tres goles, uno cada partido, y es uno de los máximos anotadores del Mundial.

“En 2018 vi el Mundial por televisión y era menos divertido porque no estaba Países Bajos. Yo tenía 19 años. En realidad, por entonces no era mi objetivo estar en un Mundial. Quería llegar a la primera de PSV Eindhoven. Trabajé duro y luego me puse metas para intentar llegar a la selección. Ahora me siento muy contento por lo que estamos haciendo. Fuimos primeros y estamos para seguir ganando. Queremos ganar el Mundial porque somos un grupo unido. Yo trataré de ayudar en todo lo que pueda”, expresó Gakpo tras la victoria sobre Qatar.

De cabeza a Senegal

Los últimos jugadores que habían marcado en los tres encuentros de la etapa de grupos fueron Lionel Messi y James Rodríguez (Colombia), en el Mundial 2014. De 1,89m y 23 años, este hijo de padre togolés, que también fue futbolista profesional, sumaba nueve partidos y tres goles antes de desembarcar en Medio Oriente. Es fijo en una delantera que compartió con compañeros más experimentados: Klaassen (29 años), Bergwijn (25), Depay (28), Janseen (28) y Berghuis (30).

En el gol que hizo este martes en el 2-0 sobre Qatar le costó coordinar su longilínea figura con la conducción de la pelota. Pero pudo armonizar sus movimientos, y sacó un derechazo seco y raso, que entró junto a un poste. Lo festejó sin efusividades. En la primera fecha, le había marcado de cabeza al senegalés Edouard Mendy. Contra Ecuador definió con un furioso zurdazo desde fuera del área. Tres goles y una amplitud de recursos: cabeza, zurda y derecha.

De zurda contra Ecuador

Está en plena proyección, según su compañero Virgil van Dijk: “Espero que Cody pueda ir a la Luna y volver. Es un muy buen jugador y un gran chico. Lo que vemos en los entrenamientos es lo que se ve en la cancha. Todavía tiene mucho potencial”. Formado desde los ocho años en las divisiones inferiores de PSV Eindhoven, donde tiene como compañero al arquero argentino Walter Benítez, Gapko llegó al Mundial como el goleador de lo que se lleva disputado de la Eredivisie, con 9 tantos en 14 partidos. Debutó con 18 años en el club de la multinacional Phillips y obtuvo tres títulos, una Copa y dos Supercopas de Países Bajos.

Lo suyo no solo es el arco: también repartió 12 asistencias. Fue elegido como el mejor futbolista neerlandés del año. Su 2022, sumados club y seleccionado, impacta: 28 goles y 21 asistencias en 53 encuentros.

Si bien le gusta moverse desde la izquierda hacia el centro, Van Gaal le tenía reservado otro plan: “Cody tiene 23 años, pero parece más joven. Sólo lleva dos o tres años en el PSV y siempre jugó por la izquierda. No quería jugar por el centro o de N° 10, pero tuvo que hacerlo por mí. Ahora cree que soy un gran entrenador. Las cosas pueden cambiar, pero Cody tiene todo para convertirse en una estrella. Tiene una personalidad maravillosa, está abierto a todo”.

Cody Gakpo es una de las revelaciones del Mundial Moises Castillo - AP

Gakpo ya estaba en el radar de Manchester United antes de la repercusión que está teniendo en el Mundial. El entrenador Erik Ten Hag lo conoce bien de la época en que dirigía a la Orange. Es probable que los Diablos Rojos estén arrepentidos de no haber acelerado antes con su contratación, porque su valor de mercado -45 millones de euros, según el sitio Transfermarkt- seguramente se incrementará.

El ex delantero internacional Ryan Babel escribió en su columna en The Athletic: “Es bueno para Cody que el entrenador de la selección sea Van Gaal, un verdadero maestro. Te dirá si te equivocas, pero también te tirará flores si lo hiciste bien. Muchos buenos entrenadores, especialmente en el nivel más alto del fútbol, no tienen tiempo para enseñar cosas nuevas a los jugadores y cómo pueden mejorar. Se centran más en las tácticas del equipo y el resultado del partido. Van Gaal es diferente, quiere asegurarse de que los jugadores mejoren y desarrollen sus fortalezas, y corrijan debilidades. Por eso es un entrenador especial”.

Se sonroja cuando le preguntan si puede ser el nuevo Robin Van Persie. Igualó a otros tres compatriotas que marcaron en tres cotejos consecutivos por mundiales: Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1998) y Wesley Sneijder (2010). Países Bajos, cuando era Holanda, nunca consiguió que uno de sus futbolistas fuera el goleador de un Mundial. El que estuvo más cerca fue Sneijder, que en Sudáfrica 2010 hizo cinco tantos, al igual que Thomas Müller, Diego Forlán y David Villa, pero el Botín de Oro fue para Müller, por mayor cantidad de asistencias. Ahora Gakpo se anota en una carrera que ya tiene lanzados nada menos que a Mbappé (3), Rashford (3), Messi (2), Richarlison (2) y Morata (2).