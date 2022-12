Mundial Qatar 2022. Cómo reaccionó el diario australiano que había pedido “pinchar” al muñeco vudú de Lionel Messi

escuchar

Vencer a la selección argentina liderada por Lionel Messi se trataba de un desafío muy complejo para Australia. Los oceánicos eran muy conscientes de ello. En ese contexto, hace unos días, un diario astraliano invitó a sus lectores a clavarle alfileres a un muñeco vudú del número 10 para tratar de derrotar al seleccionado nacional, en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 . La particular propuesta formó parte de la tapa de The West Australian, donde apareció el mensaje: “Ayuda a inmovilizar a Messi”, junto con un dibujo de una marioneta del jugador.

“Sí... hemos recurrido al vudú para que ayude a nuestros jugadores a ganarle al más grande de todos los tiempos”, publicó, en forma irónica, el diario de la ciudad de Perth, a pocas horas del enfrentamiento entre la Argentina y el seleccionado aussie.

La tapa de The West Australian, con Messi como muñeco vudú

La convocatoria del periódico también decía: “Para que Australia venza a la Argentina en su choque de la Copa del Mundo, no solo necesitará un poco de suerte, también les vendría bien un poco de magia. Después de todo, se enfrentan no solo al tercer equipo del ranking mundial, sino también a Messi, quizás el mejor jugador de todos los tiempos (...) Para igualar las probabilidades, The West Australian insta a los lectores a clavar alfileres en el muñeco vudú de Messi en la portada del periódico, para ayudar a nuestros jugadores a vencer al mejor de todos los tiempos”.

Claro que el 2-1 de ayer desmoronó todas las esperanzas... “Argentina puso fin a la racha de los sueños”, publicó este domingo el mismo medio. Y añadió: “Messi no encuentra muchas complicaciones en un campo de fútbol. Pero lo hizo contra los Socceroos. Las habilidades mercuriales de Messi cobraron gran importancia en la victoria de Argentina por 2-1 que eliminó a los australianos de la Copa del Mundo en Qatar. El capitán argentino anotó un gol glorioso y fue proclamado jugador del partido”.

Leo Messi, una de las figuras de la victoria argentina ante Australia, por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, en el Ahmad Bin Ali Stadium Aníbal Greco - La Nación

El diario australiano reconoció el poderío de la Argentina y se lamentó por la caída australiana, pero aseveró que la destacada actuación de los Socceroos en Qatar 2022 deberá servir para que el fútbol siga creciendo en popularidad en un país que tiene a otros deportes como imán: fútbol australiano, cricket, rugby, tenis... “La racha de ensueño de Australia ha llegado a su fin a manos de Messi y Argentina, pero no sin un gran empujón para el futuro”, publicó. Y aportó: “Los Socceroos unieron a una nación”.

Messi jugó un partido inteligente. Fue, sin dudas, el más sabio dentro del campo de juego. No sólo anotó el gol que abrió el resultado en un desafío que se estaba presentando espinoso, sino que condujo a sus compañeros con sabiduría y empuje emocional en la noche en el estadio Ahmad Bin Alí. El número 10 nunca había hecho un gol en un partido de eliminación directa de un Mundial, pero esa estadística se rompió. Y justo en su partido número 1000. Además, con 9 tantos, Leo quedó a sólo un gol de Gabriel Batistuta, que es el máximo artillero argentino en la historia de los Mundiales.

El festejo de Messi tras anotarle el primer gol del partido a Australia Aníbal Greco - La Nación

Messi, una vez más, logró sobreponerse a todo. Incluso, a la insólita propuesta del The West Australian, que había pedido “ayuda para inmovilizar” a la Pulga. El próximo viernes, frente a los Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial, el seleccionado tendrá una nueva oportunidad para seguir escribiendo una historia maravillosa.

