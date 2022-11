Mundial Qatar 2022: la selección alemana reivindicó la foto con la boca tapado y hablaron de una censura de la FIFA

De tout cœur avec les Diables rouges!



🇧🇪



My heart goes out to our Red Devils!



🇧🇪



Mijn hart gaat uit naar onze Rode Duivels!



😉 #OneLove 🏳️‍🌈 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zg1DuWLT5t