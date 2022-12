Mundial Qatar 2022: Llegó el partido bisagra que la selección vino a buscar a Qatar

escuchar

La sensación es que el Mundial que vino a buscar la Argentina, comenzará ahora. Los cuartos de final se convierten en bisagra: si la selección es eliminada por Países Bajos quedará un sabor a poco, mientras que una victoria instalará la satisfacción de, como mínimo, haber alcanzado las siete estaciones. Y además, el sueño del premio grande seguirá al alcance. Un partido clave, no descubrimos nada, el primero de auténtica exigencia. La formación argentina solo se conocerá poco antes del juego, y el ‘De Paul gate’ tomó más relevancia de la necesaria, en parte, por culpa del propio Scaloni que intentó dar clases de periodismo en lugar de espantar rumores con la verdad. Innecesario. Como ya apuntamos, De Paul no está desgarro, sí sintió una molestia en el isquiotibial derecho. ¿Puede jugar? Sí, la duda es cuánto tiempo en un encuentro que podría extenderse por 120 minutos y penales. Una situación similar a la de Di María, recuperado, pero no pleno. La presencia, o no, de Fideo, impactará sobre el módulo de juego: con 4 o con 5 defensores.

Este dibujo nunca la utilizó Scaloni en la Copa desde el inicio, sí, con el partido en marcha. Es más, sólo lo eligió en una ocasión en los 54 encuentros de su ciclo, a comienzo de 2019, contra Venezuela… y fue derrota 3-1. Scaloni habló de cautela antes del Mundial, de ser inteligentes, remarcó que los equipos avasalladores no ganan el torneo. Países Bajos lo está haciendo dudar como nunca.

Un poco de historia para entrar en clima. ¿Cómo nos ha ido en los mundiales ante Holanda, ayer contra Países Bajos, más acá en el tiempo? Sólo la Argentina ganó una vez…, pero sirvió para alzar la copa en 1978 y entrar en los libros por primera vez. El antecedente anterior, de 1974, fue un baile por 4-1 ante la ‘Naranja Mecánica’ de Johan Cruyff. El tercer cruce llegó en 1998, también en los cuartos de final, derrota por 2-1, en Marsella, la tarde del tanto del ‘Piojo’ López, el palo de Batistuta, la expulsión de Ortega y el gol de Bergkamp que este viernes especialmente Roberto Ayala querrá vengar. En 2006 se midieron en Alemania por el grupo, ambos ya clasificados para los octavos, un duelo casi protocolar que se cerró en cero. Que José Pekerman utilizó para rotar a los habituales titulares, tanto que jugó Messi. Se trató del segundo encuentro de Messi en los Mundiales, el primero en su carrera desde el inicio. Y en 2014 la felicidad fue albiceleste, más allá del cero en el tiempo regular. “Hoy te convertís en héroe”, lo arengó Mascherano a ‘Chiquito’ Romero. Una visión del ‘Jefe’, el dueño de aquel equipo: el arquero contuvo dos, Maxi Rodríguez selló la clasificación con el suyo y la Argentina se abrió pasó a la final de Brasil. ¿Dije Brasil? Jugará antes, contra Croacia…, es decir que la selección, quizás, jugará soñando con un fixture con aroma a clásico sudamericano….

