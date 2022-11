Mundial Qatar 2022: Qué piensa México del partido del sábado y de la derrota de Argentina en el debut

escuchar

México ya piensa en Argentina. El contexto del partido cambió tras la inesperada derrota del equipo albiceleste. El empate entre los aztecas y Polonia, en el otro partido de la primera fecha del grupo C dejó a Arabia Saudita como el impensado líder de la zona. Los cuatro encuentros que quedan, entonces, serán verdaderas finales. Y como tales las toma Gerardo “Tata” Martino, ex entrenador del seleccionado argentino y del Barcelona español: “Ahora serán dos finales para cada uno de los integrantes del grupo”, dijo el DT, cuestionado en el país por algunos ex jugadores mexicanos por el nivel de su equipo.

Y agregó: “Jugaremos el partido que tengamos que jugar. Ni el más agazapado ni el más valiente: vamos a jugar contra el favorito del grupo y candidato a ganar la Copa del Mundo. No creo que el resultado (derrota con los saudíes) modifique la forma en la que Argentina iba a jugar el segundo partido”. El Tata está ante una oportunidad histórica: en caso de vencer al conjunto dirigido por Lionel Scaloni lo eliminará del Mundial, sea cual sea el resultado del encuentro entre Arabia Saudita y Polonia. “Son las cosas de nuestra profesión. Trabamos para México y pensamos en su bienestar. Trataremos de hacer lo mejor en ese partido”, amplió el ex número 10 de Newell’s Old Boys de Rosario.

Los futbolistas del seleccionado azteca también comienzan a palpitar “la final” del sábado a las 16 en el estadio de Lusail. El mediocampista Luis Chávez habló del historial reciente de derrotas con Argentina (en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 le costó la eliminación): “La clave está en la mentalidad”, aseguró el futbolista de Pachuca. Y agregó: “En dejar un poco atrás los resultados de mundiales pasados, enfocarnos en que este es el momento de nosotros y aprovechar la oportunidad que nos da el profe (Martino) para demostrarlo. Contra Argentina va a ser un partido muy difícil. Sabemos que tenemos que ganar para poder ponernos en los puestos para clasificarnos”, adelantó.

Carlos Rodríguez, por su parte, recordó que los futbolistas argentinos “son seres humanos”. Y sobre el partido del sábado presagió: “Va a ser un lindo encuentro. Los dos necesitamos los puntos. Todos queremos ganar. Nosotros esperamos el partido con mucha intensidad porque es el rival más difícil del grupo”, confesó.

Jorge Sánchez, de buen partido ante Polonia por el lateral derecho, agregó en zona mixta del estadio 974, en el puerto de Doha: “Va a ser un gran partido. Seguramente nosotros saldremos a proponer. Los partidos son completamente distintos. Ahora nos queda descansar y posteriormente preparar el equipo para enfrentar a Argentina. Sé que van a ver un México diferente, que buscará proponer y se va a matar en cada jugada y cada partido. Ojalá le podamos dar una alegría a la afición y a nuestras familias”, deseó.

Alexis Vega, por su parte, también se adelantó a lo que podría ocurrir el sábado en Lusail: “Vaticino que va a ser un cotejo muy cerrado. Los detalles van a marcar el rumbo. Somos conscientes de que con la derrota frente a Arabia van a querer salir a ganar sí o sí el siguiente partido, como también nosotros. Cada pelota se va a defender a muerte y esperamos darle una alegría a los aficionados”.

Uriel Antuna entró desde el banco de suplentes frente a los polacos y fue otro de los futbolistas del equipo tricolor que anticipó cómo será el choque frente a los albicelestes: “Hay que enfocarnos en nosotros. Seguimos trabajando en lo nuestro y tratamos de respetar a todos los rivales en el campo. Debemos realizar nuestro fútbol para conseguir la victoria”.

Los cambios que analiza Martino

El entrenador del equipo mexicano sabe que el principal déficit del equipo está en la delantera. Precisa hacer goles. Es por eso que asoma una modificación en el ataque: Raúl Jiménez, goleador de Wolverhampton, en la Premier League inglesa, jugaría desde el comienzo en el lugar de Henry Martin, quien hizo de 9 en el debut contra Polonia. Jiménez le ganaría la pulseada por ese lugar a Rogelio Funes Mori, futbolista argentino formado en River, y que lleva 6 goles en 16 partidos durante el ciclo de Martino.

Otras posibles modificaciones que probaría el Tata en las próximas horas serían las de Kevin Álvarez en el lateral derecho en lugar de Jorge Sánchez, Héctor Herrera por Carlos Rodríguez y Néstor Araujo por Héctor Moreno. De todo esto se hablará en las lujosas habitaciones del Hotel-Resort Simaisma Al Muwab, el búnker azteca durante la Copa del Mundo.

