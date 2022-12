Murió Fabián O´Neill, exfutbolista uruguayo de Nacional y Juventus, tras una cirrosis crónica

escuchar

El fútbol uruguayo está de luto y la triste noticia ya repercutió en el ámbito internacional. A los 49 años falleció Fabián O´Neill, exjugador de fútbol surgido en Nacional de Uruguay y con paso por Juventus, Cagliari y Perugia de Italia y la selección de Uruguay.

Según pudo confirmar el diario El País de Montevideo con fuentes de Médica Uruguaya, el isabelino murió este domingo sobre el mediodía luego de haber estado internado en estado delicado. La causa de su muerte fue cirrosis crónica.

El sábado, el periodista Alberto Kesman anunció en Twitter que el exfutbolista estaba internado en Médica Uruguaya y que “lucha por su vida”, hecho que provocó la preocupación de todo el mundo del fútbol.

De acuerdo con la información de Ovación, el jugador quedó en estado de coma y muy complicado, hecho que luego derivó en su fallecimiento a los 49 años.

El posteo de instagram de los hijos de 0'Neill

Esta no era la primera vez que el exvolante estaba internado, ya que en 2020 fue ingresado en la Médica Uruguaya con un cuadro hepático severo y una gran descompensación. Luego de aquella internación contó a Ovación que tras ese episodio había dejado de tomar alcohol, sustancia con la que siempre tuvo problemas.

Lo cierto es que este domingo 25 de diciembre y luego de haber sufrido un derrame cerebral, Fabián O´Neill falleció y el fútbol uruguayo está de luto. El País describió: “Se fue uno de los mejores jugadores que surgieron en las últimas décadas y que dentro de la cancha supo brilla con su talento, magia y buena pegada”.

La noticia también fue confirmada en Twitter Nicole O´Neill, familiar del exjugador, quien se expresó en esa red social: “Te mando esta copa y brindo por vos MAGO, te voy a llevar siempre conmigo. Un pueblo te llora y te va a recordar siempre, mándame fuerzas por favor. Ahora ya estás en paz descansando donde todo es color de rosas. Donde no existe dolor ni tristeza. Prometo nunca olvidarte primo”.

Minutos más tarde, Marina, una de las hijas del isabelino también confirmó en sus redes sociales la triste noticia, agradeciendo el apoyo que recibió la familia en este duro momento.

El flagelo de las adicciones

“Yo teniendo para tomar y que mis hijos estén bien, ya está”, decía Fabián O’Neill a los 43 años. Llegó a tener 14 millones de dólares en su cuenta bancaria y, en esos duros momentos de 2017, ya sufría para conseguir dinero y alimentarse.

En una entrevista para el portal uruguayo “Ovación”, el exjugador, apodado ‘El Mago’ por su habilidad para jugar, contó los hechos que lo llevaron desperdiciar tal cantidad de dinero. “A mí no me molesta ser pobre”, dijo.

Fabian O'Neill, en su paso por Juventus Tony Marshall - EMPICS - PA Images

Las adicciones fueron los principales motivos que llevan a tomar malas decisiones. Pasó con Fabián O’Neill, que paseó su fútbol por Italia y llegó a jugar al lado de Zinedine Zidane. “Caballos lentos, mujeres rápidas y timba (apuestas), eso es lo que hace que no te quede nada. Siempre timbeaba”, relató O’Neill, que participó del Mundial Japón-Corea 2002, con el elenco uruguayo.

Pese a una situación apremiante en aquel entonces, O’Neill decía sentirse cómodo así como vivía. “Es mejor estar así que tener plata. Yo tuve mucha plata y tuve millones de amigos. Hoy tengo sólo 10 o 12, bohemios como yo, pero son los que me ayudan”, agregó. Al final, el ex Nacional de Montevideo, sentenciaba: “Quiero seguir así, no quiero estar al lado de los ricos”.

