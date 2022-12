Murió Pelé: sus hitos dentro y fuera de la cancha, de las grandes jugadas y su relación turbulenta con Diego Maradona a sus incursiones en el cine y la música

Con la muerte de Pelé este jueves, el deporte mundial está de luto. Falleció una de las glorias del fútbol, cuyo magnetismo trascendió la pelota, sus goles, sus títulos, sus definiciones y sus disputas verbales fuera de la cancha. Aquí, un repaso a algunos de los grandes hitos y situaciones históricas vividas por el brasileño.

El gol número 1000

La noche del 19 de noviembre de 1969, Pelé anotó el gol número 1000 de su carrera, ante un arquero argentino, Eduardo Gato Andrada, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. De penal, tras una falta que le habían cometido a los 33 minutos del segundo tiempo, marcó el 2-1 frente a Vasco da Gama y el partido se suspendió automáticamente porque el campo de juego se llenó de periodistas, fotógrafos y fanáticos.

Campeón del mundo a los 17 años

El Rey tenía apenas 17 años cuando logró el primero de sus tres títulos mundiales con la selección de Brasil. En Suecia 1958, convirtió dos de los goles en la victoria por 5-2 en la final ante el local. Más tarde, levantaría la copa otras dos veces.

La noche que jugaron “un cabeza” con Maradona

Maradona y Pelé se conocieron en un hotel de Copacabana, el 9 de abril de 1979. Por entonces, Diego quiso que se diera ese encuentro y viajó especialmente luego de un partido que su equipo, Argentinos, le ganó por 3-1 a Huracán, en Parque Patricios. Con el tiempo, tuvieron sus cortocircuitos y buenos momentos, como el cabeza que jugaron en un programa de Canal 13, La Noche del 10, conducido por el argentino. Ninguno de ellos quería terminarlo, el estudio estalló en aplausos y concluyeron abrazados.

Las polémicas con Maradona

En sus etapas de confrontación, Pelé y Maradona tuvieron fuertes cruces dialécticos por la comparación sobre cuál era mejor en la cancha y el rol que tuvieron luego de dejar de jugar, sobre todo en su posición con la FIFA. “Primero decidan cuál fue el mejor en la Argentina, que para mí fue (Alfredo) Di Stéfano. En Brasil ya sabemos que fue Pelé”, dijo el brasileño, en una visita al país. “Yo soy pasión, el Keith Richard del fútbol”, sostuvo Diego, cuando era DT en Dubai.

El mejor “gol que no fue” en los Mundiales

Una de las jugadas más memorables de la historia de los Mundiales que no tuvo el mejor final fue la que fabricó Pelé ante Uruguay en México 1970. Ese 17 de junio, el brasileño no marcó en la victoria por 3-1 que llevó al equipo a la final, pero dejó desairado al arquero Ladislao Mazurkiewicz en un mano a mano en el que no tocó la pelota y cuando definió cruzado, el disparo se fue pegado al palo.

Pelé, cantante

Una semana después de haber cumplido 66 años, en 2006, Pelé decidió lanzar un disco, Ginga, en el que presentó al público 12 canciones cantadas y compuestas por él. En el proyecto participaron también Gilberto Gil y el rapero Rappin’Hood. Una década después, lanzó otro tema para celebrar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Pelé, el actor

O Rei desarrolló una actividad paralela como actor en el cine y la televisión tanto en sus años en actividad como después de su retiro, en 1977. Fue parte de las películas “Escape a la victoria”, estrenada en 1981, con Sylvester Stallone, donde también trabajó Osvaldo Ardiles, y “Once más uno”, en 1983. En TV hizo una serie de ficción, de extraterrestres, entre otras.

Sus mejores goles

De cabeza, de derecha, de zurda, de jugada, de penal, de local, de visitantes, en Copas del Mundo... Pelé construyó un emporio del gol con todo tipo de definiciones, incluso en partidos decisivos de torneos mundiales y continentales.

LA NACION