Muslera atajó tres penales ante Flamengo en el Maracaná y Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores

Tras la igualdad sin goles en los dos partidos de la serie, Estudiantes le ganó por 3-2 en los penales a Flamengo en el Maracaná y se convirtió en el segundo finalista de la Copa Libertadores. El conjunto platense será rival de Palmeiras, que logró la clasificación un día antes por la misma vía, en el encuentro por el título a concretarse el sábado 28 de noviembre en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

En el desempate desde los doce pasos, Fernando Muslera se puso el traje de héroe al atajar tres de los cinco que le patearon: primero a Jorginho, luego a Paquetá y por último, a Bruno Henrique, los tres lanzados a la derecha del arquero, que se quedó celebrando con pequeños saltitos delante del arco lo conseguido. Impresionante.

¡¡A BAILAR!! ¡¡NANDO MUSLERA ATAJÓ SU TERCER PENAL DE LA NOCHE, EN ESTE CASO A BRUNO HENRIQUE, Y METIÓ A ESTUDIANTES EN LA FINAL DE LA #Libertadores!! Mística Pincharrata en el mítico Maracaná...



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El uruguayo, de 40 años, terminó siendo la gran figura en su club en una instancia decisiva, meses después de haber vivido un decepcionante Mundial 2026 con la selección. A sus fallos en el empate 2-2 ante Cabo Verde en Miami le siguió un error grosero que le dio el triunfo a España por 1-0 en Guadalajara y derivó en la eliminación del conjunto charrúa en la etapa de grupos.

Es más, aquella tarde en la que el balón se le escurrió de las manos pidió ser reemplazado en el entretiempo y por eso en la segunda etapa atajó Sergio Rochet. Resiliente, el cinco veces mundialista no bajó los brazos; al contrario, los levantó para darle, en este caso, otra alegría al Pincha.

Fernando Muslera, la estrella de la noche en el Maracaná: atajó tres penales y le dio la clasificación a la final de la Libertadores a Estudiantes RODRIGO ARANGUA - AFP

En ese contexto, quedó en anécdota lo sucedido con el colombiano Edwuin Cetré, que al rematar su penal se resbaló, impactó la pelota con las dos piernas y eso obligó a una nueva ejecución... que lanzó por encima del travesaño.

El fallo de Cetré

Durante el juego de este miércoles, en el primer tiempo, a los 16 minutos, entre Agustín Rossi y un palo evitaron un golazo de Baltasar Rodríguez, que intentó de media distancia, casi desde el mismo lugar desde el que Leandro Paredes marcó el 3-1 de Boca ante Vasco da Gama hace dos días en el mismo arco del Maracaná, aunque con mayor dirección. El manotazo del arquero llegó justo a tiempo para impedir el primer grito, algo que había impedido también en la jugada previa, en un córner en el que Marcos Rojo no llegó a tocar dentro del área chica la pelota que había cabeceado Leandro González Pirez.

¡¡OTRA VEZ ROSSI!! ¡¡EL ARQUERO VOLÓ Y CON UN GRAN MANOTAZO, ADEMÁS DE LA AYUDA DEL PALO, LE NEGÓ EL GOL A BALTASAR RODRÍGUEZ!! Muy cerca Estudiantes del 1-0 ante Flamengo, en el mítico Maracaná...



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A poco de iniciarse el segundo tiempo, el propio Rodríguez dejó a su equipo con un jugador menos al ser expulsado por una doble amonestación. El mediocampista ya había recibido una tarjeta amarilla y bajó a Samuel Lino desde atrás cerca del área propia. Así, faltando 40 minutos, Estudiantes perdió a uno de sus futbolistas más valiosos del juego.

Otra atajada fantástica en el partido fue la de Muslera a ocho minutos del final. El arquero de Estudiantes tapó con el cuerpo un cabezazo de Gonzalo Plata cara a cara, después de que el ecuatoriano, que había ingresado segundos antes, apareciera por sorpresa tras un exquisita habilitación de Lucas Paquetá. Un anticipo del show que brindaría después.

Al final, como en la otra semifinal la noche previa, el ganador de la llave se resolvió en el desempate a través de tiros penales. Y con un arquero que se mostró sólido toda la serie, para que Estudiantes se ilusione con levantar su quinta Copa Libertadores.