Nashville SC vs. Sporting Kansas City por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Nashville SC y Sporting Kansas City, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará este miércoles 14 de octubre a las 21.30 h en el GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee.

El momento de los equipos

Nashville SC afronta el compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 4-1 frente a Austin FC. Por el contrario, Sporting Kansas City llega tras un encuentro frenético donde empató 3-3 ante Portland Timbers, buscando ahora mayor solidez defensiva en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con dinámicas opuestas en cuanto a su producción ofensiva en la última fecha, habiendo marcado un total de 11 goles combinados en sus presentaciones anteriores. La capacidad de Nashville para aprovechar su localía en el GEODIS Park será puesta a prueba ante un Sporting Kansas City que demostró ser peligroso pero vulnerable en su última salida al campo de juego.

Lo que está en juego

Para Nashville SC, el objetivo es capitalizar el impulso de su reciente triunfo para escalar posiciones en la tabla de la MLS. Sporting Kansas City, por su parte, intentará reencontrarse con la victoria tras su último empate, sumando puntos fundamentales para sus aspiraciones en el cierre de esta etapa de la temporada.