NEOM vs. Al Ettifaq por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre NEOM y Al Ettifaq correspondiente a la novena jornada de la Saudí Pro League se disputará este sábado 17 de octubre a las 12.40 h en el King Khalid Sport City Stadium, ubicado en la ciudad de Tabuk.

El presente de ambos conjuntos

NEOM llega a este compromiso tras igualar 1-1 en su presentación anterior frente a Al Hazem, buscando reencontrarse con la victoria ante su público. Por el lado de la visita, Al Ettifaq también arriba con un empate reciente tras el 1-1 frente a Al Khaleej, intentando sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla del certamen.

Números a tener en cuenta

Ambos equipos llegan con dinámicas similares en sus últimos compromisos, habiendo registrado marcadores idénticos en la fecha previa. La paridad mostrada recientemente sugiere un duelo cerrado en Tabuk, donde el rendimiento en el King Khalid Sport City Stadium será determinante para definir el destino de los puntos en juego.

Lo que está en juego

Para NEOM, sumar de a tres en casa resulta fundamental para consolidar su proyecto en esta temporada 2026. En tanto, Al Ettifaq busca reafirmar su solidez fuera de casa y escalar posiciones clave en la tabla de la Saudí Pro League para no perder terreno frente a los líderes del torneo.